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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین:

شهرداران جلب رضایت مردم را در اولویت قرار دهند

شهرداران جلب رضایت مردم را در اولویت قرار دهند

قزوین- رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین گفت: شهرداران با خدمت رسانی همه جانبه جلب رضایت مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید قریش موسوی روز چهارشنبه در جلسه شهرداران استان قزوین که با حضور زاهدی استاندار قزوین در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: شهرداران نقش مهمی در خدمت رسانی و جلب رضایت مردم دارند و با خدمت و زیباسازی شهرها و کار فرهنگی می توانند رضایت مردم را جلب کنند.

وی افزود: هر کاری می کنید استوار و محکم باشید و بهانه ای دست دشمن ندهید و به مناسبت دهه فجر دستاوردهای انقلاب را منعکس کنید و بدانید حفظ نظام از همه چیز واجب تر است.

موسوی بیان کرد: ۴۰ سال دشمنان تلاش کرده اند تا به ما آسیب بزنند اما نتوانسته اند اما امروز می خواهند با ایجاد نارضایتی بین مردم و مسئولان فاصله بیندازند و می دانند اگر مردم از ما ناراضی شوند به نظام آسیب می خورد.

وی اظهارداشت: نقشه آمریکا از دی ماه کلید خورد تا مردم را ناراضی کنند و نظام آسیب ببیند لذا باید هوشیار باشیم و شهرداران در محدوده کاری خود مراقب باشند تا کسی از شهرداری ناراضی خارج نشود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین تصریح کرد: هر خدمتی که شما انجام می دهید و مشکلی را حل می کنید ثواب اخروی دارد و عبادت محسوب می شود لذا باید نیت همه ما این باشد که مردم را راضی کنیم.

وی اضافه کرد: کارهای انجام شده در شهرداری ها را بخوبی را منعکس کنید و در کنار فعالیتهای روزمره از نماز هم غافل نشوید.

کد مطلب 4496121

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