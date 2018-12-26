طرح برخورد با استفاده کنندگان از خودروی دولتی بدون مجوز درایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ محسن ناصری اظهار داشت: استفاده ازخودروهای دولتی بدون داشتن مجوز و برگ ماموریت درساعات غیراداری ممنوع و خلاق مقررات است.

وی بیان داشت: برابرقانون خودوری دولتی وسیله نقلیه ای است که برای اجرای وظایف مشخص و معین در هر وزارت خانه و یا شرکت و موسسه دولتی مورد استفاده قرارمی گیرد و به پست سازمانی و مقام معینی اختصاص ندارد.

وی با اشاره به توقیف ۱۰دستگاه خودوری دولتی فاقد مجوز ازشروع این طرح افزود: درقانون به صراحت آمده است که استفاده از اتومبیل های دولتی درساعات غیراداری منحصراً برای انجام ماموریت های اداری مجازمی باشد و بایستی با صدور برگ ماموریت و ثبت دردفترمخصوص ازطرف مقام مجازبا قید زمان و تعدادهمراهان صورت گیرد.

سرهنگ ناصری خاطرنشان کرد: به رغم صراحت و تاکید قانون درخصوص ممنوعیت استفاده شخصی ازخودورهای دولتی متاسفانه بارهاشاهد استفاده غیرقانونی مدیران و کارکنان ادارات و شرکت های دولتی از وسایل نقلیه سازمان متبوع خود در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری درحالیکه حامل اعضا خانواده اند هستیم.

ناصری تاکید کرد: برخورد جدی با این دسته ازافرادی که ازبیت المال سوء استفاده می کنند به خواسته دادستان استان و مطالبه عمومی تبدیل شده است.