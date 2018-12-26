سرهنگ شااحمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان نهاوند با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یک سارق حرفه ای داخل خودرو را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در تحقیقات فنی و بازجویی های صورت گرفته، سارق دستگیر شده به ۲۳ فقره سرقت داخل خودرو از نقاط مختلف شهر نهاوند اعتراف کرد که با حضور شاکیان، بازسازی صحنه ها و شناسایی محل سرقت ها انجام شد.

سرهنگ ساکی بیان کرد: در بازرسی از محل سکونت سارق، یک دستگاه ضبط خودرو، ۲ عدد پنل،۵ بسته کابل سیم کشی ساختمان،۳ عدد زاپاس،۲ عدد جک،۳ عدد قفل فرمان،۳ عدد جعبه ابزار، یک عدد باند خودرو، یک عدد دستگاه جوش، ۲۰ عدد انواع باطری موبایل و اقلام دیگر مانند وسایل بازکردن درب خودرو کشف شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه انتظامی و قضائی با مجرمان گفت: رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه ها و هشدارهای پلیسی عاملی مهم در پیشگیری از سرقت هاست.