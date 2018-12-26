به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری بخش کاکاوند بیان داشت: تا وقتی که مردم احساس کنند که دولت و مسئولین برای خدمتگزاری آمده اند، به دولت و مسئولین اعتماد دارند و اگر برعکس احساس کنند که مدیران اجرایی و مسئولین دولت برای منفعت شخصی خودشان کار می کنند، این حس اعتماد از بین می رود.

پیگیری منفعت شخصی به جای منافع ملی، اعتماد مردم به دولت و مدیران اجرایی را از بین می برد

وی تصریح کرد: اگر مدیر اجرایی به جای اینکه منافع ملی و مصالح کشور را ببیند و برای آسایش و رفاه مردم دغدغه مند باشد، به فکر منفعت شخصی خودش و اطرافیانش باشد؛ کم کم اعتماد مردم به دولت و مدیران اجرایی از بین خواهد رفت و این بالاترین زنگ خطر برای همه ماست.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه من تاکید می کنم دستگاه های اجرایی خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند، افزود: اینکه به ما اعتماد شده و این پست و مسئولیت به ما داده شده است، برای خدمت به مردم است نه برای ریاست و نه برای منفعت شخصی.

بدری با تاکید بر اینکه ما آمده ایم که خدمت گزار مردم باشیم و باید کارها را برای مردم آسان کنیم نه اینکه مردم را از این دستگاه به آن دستگاه سرگردان کنیم، افزود: آنهایی که با سوء نیت آمده اند و پست و مسئولیت گرفته اند زمانی ضربه خواهند خورد که از چشم همه می افتند.

۹۹.۳ آرای صادره در پرونده های رسیدگی شده در شعبه حکمی شورای حل اختلاف بخش کاکاوند مورد پذیرش مردم قرار گرفته است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مناسب شوراهای حل اختلاف بخش کاکاوند در ایجاد صلح و سازش در بین مردم بیان داشت: ۹۹.۳ آرای صادره در پرونده های رسیدگی شده در شعبه حکمی شورای حل اختلاف بخش کاکاوند مورد پذیرش مردم قرار گرفته و ۰.۷ درصد آراء تجدید نظر شده که این میزان نیز تایید شده اند؛ یعنی هیچ رای صادره نقض شده ای نداشته ایم.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه ۹۰ درصد از پرونده هایی که قابلیت صلح داشته اند در شوراهای حل اختلاف بخش کاکاوند منجر به صلح و سازش شده اند، تصریح کرد: این عملکرد بیانگر تلاش و کوشش و خدمتگزاری مسئولین و اعضای محترم شواهای حل اختلاف است، این آمار در استان رتبه اول و در سطح کشور جزو رتبه های برتر است.

بدری ادامه داد: اگر یک پژوهشگر کار بلد به زندان ها مراجعه و بررسی و پژوهش کند خواهد دید که بیش از ۹۰ درصد زندانیان قربانی سوء تدبیر دستگاه های اجرایی هستند.

دولت باید به وظایف خود عمل کند تا زمینه جرم در جامعه کاهش یابد

وی با اشاره به اینکه وقتی برای جوانان شغل ایجاد نکردیم، وقتی زمینه ازدواج آنان را فراهم نکردیم، وقتی به نیاز مسکن مردم بی توجهی نشان دادیم و وقتی امید جوان به آینده از بین برود و سرگردان بشود، نهایتا به این سرنوشت دچار خواهد شد، افزود: دولت و مدیران اجرایی باید به وظایف خود عمل کنند تا زمینه جرم در جامعه کاهش یابد.