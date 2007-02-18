برنامه مسابقات تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد/ پیروزی مقابل استرالیا صعود تیم امید را تضمین می کند

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به حضور دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ، فدراسیون فوتبال در تلاش است تا از نظر برنامه ریزی برای حضور استقلال و سپاهان در لیگ برتر و انجام حمایتهای مالی لازم زمینه حضور قدرتمند این دو تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا فراهم کند تا نمایندگان کشورمان حضوری شایسته در عرصه این رقابتها داشته باشند. البته امیدواریم که مشکل استقلال حل شود و شاهد حضور این تیم در لیگ قهرمانان باشیم.



افتخاری اضافه کرد: همچنین در حال برنامه ریزی هستیم تا مبالغی که از طریق صندوق حمایت از قهرمانان ، بلیط فروشی و تبلیغات مسابقات لیگ برتر در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته به شکل عادلانه بین باشگاههای لیگ برتر تقسیم کنیم تا از این طریق بخشی از مشکلات مالی باشگاهها مرتفع شود .



رئیس سازمان لیگ برتر در ادامه با تاکید بر اینکه هدف سازمان لیگ برگزاری منظم و بدون وقفه مسابقات لیگ برتر است، اظهار داشت : بر اساس استراتژی که از ابتدا در سازمان لیگ داشتیم ، برنامه مسابقات تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد مگر به خاطر بازیهای تیم ملی و تا این لحظه نیز با وجود تمامی دشواری هایی که پیش رو داشتیم ، اجازه ندادیم تا برنامه های لیگ دستخوش تغییر شود. در حال حاضر نیز با هماهنگی که با سرمربی تیم امید و برنامه های اعلام شده ایشان انجام گرفته ، مسابقات لیگ برتر تا هفته بیست و پنجم بطور منظم برگزار خواهد شد و پس از انجام بازی های تیم امید و دیدارهای استقلال و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا برنامه ادامه مسابقات لیگ نیز اعلام خواهد شد .



افتخاری در ادامه در خصوص ماجرای کناره گیری تیم فوتبال استقلال اهواز از لیگ برتر و پیامدهای احتمالی این تصمیم گفت : هر چند آقای شفیعی زاده به دلیل مشکلات مالی بحث کناره گیری از لیگ را مطرح کردند ولی تصور نمی کنم مسئولان استان و طرفداران این تیم اجازه بدهند تا این تیم چنین خواسته ای را عملی کند . به اعتقاد من اگر مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز توان مالی لازم برای اداره کردن این تیم را نداشته باشد ، در اهواز اشخاص بسیاری هستند که می توانند اداره این تیم را برعهده بگیرند. ضمن اینکه مسئولان استان در صورت انصراف قطعی مدیر عامل کنونی از طریق اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان می توانند متولی دیگری را برای اداره باشگاه استقلال اهواز تعیین کنند. مطمئن باشید بحث کناره گیری از لیگ برتر برای استقلال اهواز اتفاق نخواهد افتاد و تنها شاید مدیریت این باشگاه تغییر کند.



نایب رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت تیم فوتبال امید اظهار داشت: هرچند به دلیل برخی مشکلات ، زمان برای اجرای کامل تمامی برنامه های آماده سازی تیم امید از دست رفت ولی با هماهنگی و تقسیم وظایفی که درجلسه اخیر با مسئولان کمیته ملی المپیک ، فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی صورت گرفت ، درصدد هستیم تا در فاصله باقی مانده تا دیدار با استرالیا تمامی امکانات و شرایط را برای موفقیت تیم امید فراهم کنیم چرا که در صورت پیروزی مقابل استرالیا در تهران صعود این تیم به المپیک قطعی خواهد بود و این توان و پتانسیل در تیم امید وجود دارد و غیرت و تعصب بازیکنان ما همواره در شرایط نامطلوب به کمک فوتبال ما آمده و غیر ممکن ها را ممکن کرده است .