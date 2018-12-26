۱۳۵ میلیارد تومان ارزش افزوده بین شهرداران قزوین توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زاهد پور روز چهارشنبه در جلسه شهرداران استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سال گذشته از محل ارزش افزوده ۱۵۶ میلیارد تومان به شهرداران اختصاص یافت که در ۹ ماهه امسال ۱۳۵ میلیارد تومان داده شده است.

وی اضافه کرد: همچنین توزیع ۲۹۰۰ تن قیر از دیگر حمایت های دولت است که تا کنون ۲۰۰۰ تن تحویل داده شده است.

زاهدپور بیان کرد: در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی از شهرداران انتظار داریم برای فضاسازی میادین شهرها، تبیین خدمات نظام، انتشار گزارش آماری قبل و بعد از انقلاب، جشن انقلاب اقدام کنند.

مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین یادآورشد: اگر یادمانی دارید پرده برداری شود و دیدار مردمی در مساجد و برگزاری نشست خبری با رسانه ها، استفاده از فضای مجازی برای اطلاع رسانی هم در دستور کار باشد.

وی گفت: بخشودگی جرایم در دهه فجر، تکریم ارباب رجوع، نورافشانی، نشست های اجتماعی با گروههای مختلف، افتتاح طرح ها، جلب مشارکت مردم در دستور کار شهرداران قرار گیرد.

زاهدپور بیان کرد: از ظرفیت سازمان شهرداریها استفاده کنید و توجه به ممنوعیت جذب نیرو، توجه به بودجه نویسی، کاهش مصرف اب فضای سبز تا ۳۰ درصد و استفاده از گونه های مقاوم و آبیاری مدرن، تکمیل طرح های نیمه تمام و ممنوعیت در اجرای طرح های جدید الزامی است.

زاهدپور گفت: عملکرد شهرداربها رصد می شود لذا باید رفع نواقص اهمیت داده شود و در کنار آن برنامه محوری در برابر روزمرگی، توجه به حقوق شهروندی، رعایت مقررات باید جدی گرفته شود.

در ادامه سه نفر از روسای شوراها و سه شهردار دیدگاههای خود را مطرح کردند.