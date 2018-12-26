به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان آموزش‌وپرورش استان سمنان به مناسبت هفته نهضت سوادآموزی به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه دین مبین اسلام با خواندن آغازشده است، ابراز داشت: این مطلب نشان می‌دهد که سوادآموزی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید برای رفع بی‌سوادی برنامه‌ریزی بهتری صورت گیرد.

وی بابیان اینکه ریشه‌کن شدن بی‌سوادی در جامعه نیازمند عزم جدی است، اضافه کرد: بعد از انقلاب با شکل‌گیری نهضت سوادآموزی و ارتقا دانش ریشه‌کنی بی‌سوادی مورد توجه بیشتری قرار گرفت اما باید در نظر داشت که رسیدن به این مقصود نیازمند همراهی همه نهادها و ادارات است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه گسترش سواد به عنوان رکن اصلی توسعه یک کشور باید مد نظر مسئولان واقع شود، ابراز داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری بارها نسبت به سوادآموزی تاکید بسیار داشتند بنابراین با توجه به این امر مسئولان فرهنگی باید برای حل این مشکل برنامه‌ریزی داشته باشند.

آیت‌الله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: گسترش سوادآموزی می‌تواند به ارتقا پیشرفت یک جامعه کمک کند هر چه سطح سواد افزایش پیدا کند به همان نسبت شاهد رشد کشور خواهیم بود بنابراین داشتن برنامه مدون برای سوادآموزی بسیار ضروری است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در استان سمنان وضعیت سوادآموزی مطلوب و اساتیدی که در این حوزه فعالیت دارند مجرب و کارآزموده هستند که همین امر یعنی حضور افراد سالم در بدنه آموزش‌وپرورش می‌تواند باعث رشد سوادآموزی در استان شود.