۵۶ تن مرغ و گوشت قرمز منجمد در گیلان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دلق‌پوش ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از توزیع گوشت و مرغ منجمد در استان گیلان خبر داد و گفت: از امروز ۵۶ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان گیلان توزیع می شود.

دلق پوش افزود: از این میزان ۴۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۸ هزار و ۹۰۰ تومان از امروز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرهای ماسال، شفت، رضوانشهر، رشت، آستارا، فومن، آستانه اشرفیه، لنگرود، رودبار، انزلی و صومعه سرا، لاهیجان و تالش توزیع می شود.

رئیس سازمان صمت گیلان ادامه داد: ۱۶ تن گوشت قرمز منجمد نیز با قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در رشت، خمام، خشکبیجار، شفت، آستانه اشرفیه، رودبار، لنگرود، انزلی، سنگر، لاهیجان و تالش توزیع خواهد شد.

وی با تأکید بر تشدید نظارت ها بر بازار و مراکز توزیع گوشت قرمز و مرغ، بیان کرد: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان به صورت محسوس و نامحسوس در مراکز توزیع گوشت و مرغ حضور دارند.

دلق پوش از شهروندان خواست هرگونه تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.