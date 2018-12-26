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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

با صدور پیامی؛

امام جمعه کرج رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

امام جمعه کرج رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

کرج - نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی آمده است.  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

ارتحال جان‌سوز عالم ربانی و فقیه صمدانی، اخ الشهدا حضرت آیت‌الله حاج سید محمود شاهرودی شاگرد و مجاهد امام خمینی ره و یاور بصیر رهبری که عمر خویش را در ترویج و توسعه شریعت محمدی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، حفظ و تقویت خط مقاومت با قبول مسئولیت‌های سنگین در نظام سپری نمود را به محضر امام عصر ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده و از خدای تعالی برای ایشان علو درجات، غفران و رحمت واسعه خواستارم.

کد مطلب 4496148

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