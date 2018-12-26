به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی آمده است.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
ارتحال جانسوز عالم ربانی و فقیه صمدانی، اخ الشهدا حضرت آیتالله حاج سید محمود شاهرودی شاگرد و مجاهد امام خمینی ره و یاور بصیر رهبری که عمر خویش را در ترویج و توسعه شریعت محمدی و آرمانهای انقلاب اسلامی، حفظ و تقویت خط مقاومت با قبول مسئولیتهای سنگین در نظام سپری نمود را به محضر امام عصر ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب، حوزههای علمیه، بیت مکرم و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده و از خدای تعالی برای ایشان علو درجات، غفران و رحمت واسعه خواستارم.
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