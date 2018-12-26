به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش صبح امروز در حاشیه اختتامیه سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کارکنان ارتش در جمع خبرنگاران،گفت: به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی پیش بینی کردهایم آنچه در سایه رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در ارتش مرحله به مرحله بدست آمده است و ارتش را به یک ارتش مردمی تبدیل کرده ، در قالب یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دهیم تا جوان بدانند ارتش از کجا به این جایگاه رسیده است.

وی افزود: این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه دستاوردهای ارتش در ۴۰ سال انقلاب اسلامی است، البته ممکن است عنوان آن تغییر کند.

فرمانده کل ارتش می گوید: بخشی از این نمایشگاه ها در جوار پادگان‌ها و بخشی در مصلی تهران و بخشی نیز در حاشیه راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی و انقلاب برگزار میشود و زمان آن در بهمن ماه است اما ممکن است برای کل کشور و نیروی های مسلح این نمایشگاه ها ادامه داشته باشد.

وی در مورد توان دفاعی ارتش و رزمایش در این نیرو، گفت: ارتش از ابتدای سال تا کنون رزمایش های متعدی را برگزار کرده و اخبار آن نیز منتشر شده است، رزمایش‌ها همواره در دستور کار نیروهای مسلح است و متناسب با اهداف عملیاتی و آموزش‌ها طراحی می‌شوند.

فرمانده کل ارتش درپایان خاطر نشان کرد: این رزمایش ها برای ارتقاء توان رزمی پیش بینی شده است و همچنین تا پایان سال نیز رزمایش هایی خواهیم داشت که هر کدام در زمان خود و توسط نیرویی که مشخص شده و یا به صورت مشترک برگزار می‌شود و میزان خبری شدن یا نشدن رزمایش ها بستگی به اهداف رزمایش دارد.