بررسی حادثه واحد علوم و تحقیقات در جلسه روز یکشنبه کمیسیون آموزش

میرحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حبیب الله دهمرده به عنوان رئیس کمیته آموزش عالی مجلس و جبارکوچکی نژاد نائب رئیس کمیسیون آموزش مامور شدند تا حادثه روز گذشته واحد علوم و تحقیقات را بررسی کنند.

وی افزود: این افراد قرار است از محل حادثه بازدید کرده و گزارش های خود را روز یکشنبه ۹ دی ماه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین این افراد روند درمان مصدومان حادثه را نیز پیگیری خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز سه شنبه ۴ دی ماه یک اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد واژگون شد که تاکنون بر اثر این حادثه تعداد ۳۰ دانشجو مصدوم و ۱۰ دانشجو نیز جان باختند.