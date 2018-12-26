خروج نظامیان آمریکا از افغانستان منطقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «فریتز فلگن ترو» کارشناس آلمانی امور دفاعی در گفتگو با رادیو دولتی این کشور ضمن انتقاد نسبت به موضع اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج نظامیان خود از عراق، افغانستان و سوریه اظهار داشت: آلمان همچنان به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه می دهد.

وی در ادامه افزود: باید به این نکته اشاره و تاکید داشت که تداوم حضور نیروهای حافظ صلح در افغانستان در شرایط کنونی حائز اهمیت بوده و خروج از این کشور به هیچ وجه سنجیده و منطقی نیست.

این کارشناس آلمانی در ادامه گفت: آمریکا می تواند نخست در یک مرحله آزمایشی نیمی از نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.

فلگن ترو همچنین با تاکید بر لزوم تامین امنیت نظامیان آلمانی در افغانستان خاطرنشان کرد: دولت و مسئولین بخش دفاعی آلمان باید در خصوص تامین امنیت نیروهای مستقر در افغانستان تمهیدات ویژه ای را اتخاذ کنند.