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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

دبیر علمی کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان:

رشادت های شهدای کردستان مظلوم باقی مانده است

رشادت های شهدای کردستان مظلوم باقی مانده است

سنندج - دبیر علمی همایش علمی پژوهشی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان گفت: شهدای کردستان در عین رشادت های که داشته اند ولی همچنان مظلوم باقی مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام کریمی ظهر امروز چهارشنبه در همایش علمی پژوهشی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان، اظهار داشت: همه مدیون خون شهدا هستیم، شهدای که با نثار خون خویش از مرزهای کشور دفاع  و درخت انقلاب را آبیاری کرده اند.

وی با اشاره به برگزاری بخش علمی این کنگره توسط دانشگاه کردستان افزود: از سال ۹۵ تا کنون ۱۶ جلسه بررسی مقالات علمی کنگره ۵۴۰۰ شهید توسط دانشگاه کردستان برگزار شده است.

دبیر علمی همایش علمی پژوهشی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان  ادامه داد: مقام شهید بسیار بزرگ است و کسی نمی تواند بزرگی این مقام را درک کند. یکی از اهداف شهدا «بشیرا و نذیرا» یعنی بشارت به آزادی امت اسلامی بود.

کریمی در پایان سخنان خود اظهارداشت: یکی از مصادیق احترام به شهدا زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها همچنین ادامه دادن راهشان در دفاع از مهین عزیزمان و اسلام است و همه ما باید با شهدایی که با خداوند یکتا معامله کردند همراه و همدل باشیم.

کد مطلب 4496168

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