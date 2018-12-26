رشادت های شهدای کردستان مظلوم باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام کریمی ظهر امروز چهارشنبه در همایش علمی پژوهشی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان، اظهار داشت: همه مدیون خون شهدا هستیم، شهدای که با نثار خون خویش از مرزهای کشور دفاع و درخت انقلاب را آبیاری کرده اند.

وی با اشاره به برگزاری بخش علمی این کنگره توسط دانشگاه کردستان افزود: از سال ۹۵ تا کنون ۱۶ جلسه بررسی مقالات علمی کنگره ۵۴۰۰ شهید توسط دانشگاه کردستان برگزار شده است.

دبیر علمی همایش علمی پژوهشی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان ادامه داد: مقام شهید بسیار بزرگ است و کسی نمی تواند بزرگی این مقام را درک کند. یکی از اهداف شهدا «بشیرا و نذیرا» یعنی بشارت به آزادی امت اسلامی بود.

کریمی در پایان سخنان خود اظهارداشت: یکی از مصادیق احترام به شهدا زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها همچنین ادامه دادن راهشان در دفاع از مهین عزیزمان و اسلام است و همه ما باید با شهدایی که با خداوند یکتا معامله کردند همراه و همدل باشیم.