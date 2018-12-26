حذف بازرسی در فرآیند تولید بتن یک فاجعه برای صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمدوند در همایش بتن و زلزله با بیان اینکه مردم و مصرف کنندگان به دنبال افزایش کیفیت بتن هستند، گفت: علی رغم اینکه آئین نامه رعایت استانداردهای بتنی به تصویب رسیده، سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است در تلاش است تا آئین نامه جدیدی برای استانداردهای بتن تهیه کند که در این آئین نامه جدید سقف استاندارد تولید بتن از وزنی به حجمی تغییر کرده و همچنین الزام نظارت و بازرسی در تولید بتن نیز حذف می شود که این اتفاق برای این صنعت یک فاجعه خواهد بود.

وی افزود: مشکلاتی که در زلزله ها برای ساختمان ها به وجود می آید، به دلیل عدم رعایت نسبت ترکیب آب با سیمان در هنگام تهیه بتن است.

وی ادامه داد: مهمترین موضوع در بحث سازه های بتنی به کیفیت مواد اولیه تهیه بتن و همچنین نحوه اختلاط این مواد بستگی دارد.

رئیس مرکز تحقیقات بتن افزود: سازه های بتنی در صورتی که استاندارد مناسب در هنگام ادغام مواد اولیه آن رعایت شده باشد، نسبت به سازه های فلزی در برابر زلزله مقاوم تر هستند. چون امکان مانور اینگونه سازه ها در برابر تکانه های زلزله بیشتر خواهد بود.

وی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در تولید بتن سازه های مسکن مهر شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه باعث تخریب ساختمان های این شهر شد این بود که در هنگام تهیه بتن از شن و ماسه استاندارد استفاده نشده بود و محصول بتن این سازه ها به سرعت دچار خوردگی و پوکی شده بود.

وی یادآور شد: علی رغم اینکه آئین نامه رعایت استانداردهای بتنی به تصویب رسیده، سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است در تلاش است تا آئین نامه جدیدی برای استانداردهای بتن تهیه کند که در این آئین نامه جدید سقف استاندارد تولید بتن از وزنی به حجمی تغییر کرده و همچنین الزام نظارت و بازرسی در تولید بتن نیز حذف می شود که این اتفاق برای این صنعت یک فاجعه خواهد بود.

احمدوند درباره استفاده از بتن در ساخت ساختمان های بلند مرتبه گفت: سازه های بتنی در ساختمان های ۴ طبقه و کمتر می تواند اسکلت ساختمان را تشکیل دهد اما در بلندمرتبه ها به صورت ترکیبی از سازه فلزی و بتنی استفاده می شود که هسته میانی بلندمرتبه از بتن و شاخه های اطراف این هسته از سازه های فلزی ساخته می شود.

رئیس مرکز تحقیقات بتن ادامه داد: بر اساس تحقیقات ما، به طور متوسط در هر ماه در ایران بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ زلزله رخ می دهد که در ماه های اخیر ۳ استان کرمان، کرمانشاه و یزد به ترتیب بیشترین تعداد زلزله ها را داشته اند.