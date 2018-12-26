اختصاص ۲.۷ میلیون یورو برای دو پروژه قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی اسلامی در زمینه علم و جامعه در دانشگاه گوته فرانکفورت، دو پروژه قرآنی را در راس برنامه‌های تحقیقاتی خود قرار داده است. آکادمی مطالعات اسلامی دانشگاه گوته توسط وزارت آموزش و تحقیقات فدرال و همچنین بنیاد مرکاتور (مؤسسه‌ای خصوصی در آلمان) حمایت می‌شود و مسئولان این آکادمی برای دو پروژه تحقیقاتی «ایجاد پایگاه داده‌ها برای تفاسیر قرآنی» و «قواعد قرآنی» تا سال ۲۰۲۰، بودجه‌ای در حدود ۲.۷ میلیون یورو در نظر گرفته‌اند.



دیجیتالی کردن قرآن کریم



محققان آکادمی اسلامی دانشگاه گوته در پروژه «ایجاد پایگاه داده‌ها برای تفاسیر قرآنی» تنها نیستند، بلکه آنها به همراه پژوهشگران دانشگاه‌های گیسن و هامبورگ سعی دارند تا یک پایگاه داده‌های آنلاین برای تفاسیر دوره اولیه اسلامی ایجاد کنند. در این پروژه، تفسیر طبری، به عنوان پایه و اساس کار در نظر گرفته شده است. تفسیر طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، محدث، فقیه، مفسر و مورخ سده سوم قمری است. این تفسیر یکی از قدیمی‌ترین و جامع‌ترین تفسیرهای عربی قرآن است. در واقع گروه پژوهشی «ایجاد پایگاه داده‌ها برای تفاسیر قرآنی» سعی دارد تا دسترسی دیجیتال به متون و تفاسیر قرآنی را فراهم کند. این اطلاعات بر روی یک پایگاه آنلاین قرار می‌گیرد و دسترسی به آن برای عموم آزاد است. بدین ترتیب برای اولین‌بار اطلاعات جدیدی درباره تاریخ، منشا اسلام و هچنین تفاسیر قرآنی به صورت آنلاین در دسترس همگان قرار خواهد داشت. این گروه تحقیقاتی با متخصصان و کارشناسان جامعه اسلامی در آلمان همکاری خواهد کرد و در این راستا محققان گروه به همراهی انجمن توسعه مطالعات اسلامی، دوره‌های آموزشی را در جوامع اسلامی آلمان برگزار می‌کنند.



منابع و متون اسلامی زیر میکروسکوپ



پروژه «قواعد قرآنی» که یک پروژه مشترک با دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ و توبینگن است به بررسی رابطه میان قواعد و اخلاق در قرآن می‌پردازد و بر روی مسائل مربوط به مسلمانان در آلمان تمرکز دارد. محققان در این پروژه ۶۰۰ آیه از قرآن را مورد بررسی قرار می‌دهند که به عنوان آیات الاحکام شناخته می‌شوند. آیات الاحکام یا فقه‌القرآن، آیاتی از قرآن هستند که در آنها حکم شرعی بیان شده یا از آنها حکم شرعی استنباط می‌شود. بررسی آیات الاحکام، از طریق مطالعات بین‌رشته‌ای در حوزه اسلامی(مطالعات قرآنی، حقوق اسلامی و آموزش دینی اسلام) انجام می‌شود. در راستای این پروژه، مسئولان آکادمی اسلامی دانشگاه گوته جلساتی را برای گفت‌وگو درباره شیوه زندگی دین‌داران در دوره معاصر و مواجهه مسلمانان با قواعد اسلامی در دنیای مدرن برگزار می‌کنند. همچنین آموزش‌های بیشتری برای امامان مساجد و کارمندان سازمان‌های اجتماعی درنظر گرفته خواهد شد.



پروژه‌هایی برای تقویت مطالعات اسلامی



پروفسور بکیم آگی، مدیر آکادمی اسلامی در دانشگاه گوته درباره این پروژه‌های تحقیقاتی می‌گوید: ما در این دو پروژه تحقیقاتی بر روی مسائلی کار می‌کنیم که در حال حاضر اهمیت زیادی برای جامعه دارند.

به گفته او، آکادمی اسلامی به منظور تقویت مطالعات و تحقیقات در حوزه الهیات اسلامی، پاسخ به سوالات مهم مسلمانان در آلمان تاسیس شده است. همچنین ژان فلیکس انگلهارت، مدیرعامل این آکادمی نیز می‌گوید: در حال حاضر محققان و متخصصان حوزه اسلامی در کنار یکدیگر کار می‌کنند و در آینده‌ای نزدیک نتایج این تحقیقات در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، جوامع اسلامی در آلمان از نتایج جز به جز تحقیق نیز آگاه می‌شوند.