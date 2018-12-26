مرحله دوم تسهیلات اشتغال روستایی به زودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان روز چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار و اعضای کارگروه تشکیل شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه اظهار کرد: روند پرداخت مرحله اول تسهیلات اشتغال روستایی مطلوب بوده و استان قزوین رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قزوین افزود: از مجموع ۲۵۷ میلیارد تومان طرح معرفی شده به بانک های عامل و صندوق کارآفرینی امید، حدود ۱۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه مراحل ابلاغ مرحله دوم تسهیلات اشتغال روستایی طی شده و بزودی به بانک های استان ابلاغ می شود از مدیران بانک های عامل و صندوق کارآفرینی امید خواست آمادگی لازم جهت پرداخت به موقع و سریع تسهیلات را داشته باشند.

حبیبی، پرداخت این تسهیلات را یک فرصت استثنایی برای رونق و توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها توصیف کردو افزود : نظارت بر این تسهیلات باید به صورت جدی صورت گیرد تا در هدف اصلی تعیین شده از سوی دولت مصرف شود.

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اینکه روزهای پایانی سال در پیش است، گفت: برای پرداخت بموقع این تسهیلات هیچ بهانه ای پذیرفته نمی شود و بانک ها و صندوق کارآفرینی امید باید طرح های قابل پرداخت را با سرعت آماده کنند.