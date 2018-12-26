شکست تروریسم در سوریه محصول مشارکت نیروهای مسلح ایران و روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان ایگور اوسیپوف معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه که برای شرکت در دومین کمیسیون مشترک همکاری های نظامی ایران و روسیه، به کشورمان سفر کرده است، با سردار علی فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه دیدار و پیرامون همکاری های دو جانبه دفاعی گفت‌وگو کردند.

در این دیدار طرفین با اظهار خرسندی نسبت به روند موجود سطح همکاری‌های نظامی دو کشور، بر ضرورت توسعه این همکاری ها متناسب با الزامات و مقتضیات ناشی از وضعیت های امنیتی منطقه و دخالت های بیگانه و قدرت های فرامنطقه ای تأکید کردند.

فدوی و اوسیپوف با برشماری پیامدها و دستاوردهای همکاری ایران و روسیه در جبهه مقاومت و مشارکت در مقابله با تروریسم و تهدیدات منطقه ای به عنوان یکی از عرصه‌های همکاری، پیرامون ارتقای همکاری ها در زمینه های امنیتی، صنعتی، تحقیقاتی و آموزشی تبادل نظر کردند.

طرفین در این دیدار شکست تروریسم تکفیری در سوریه را محصول مشارکت راهبردی نیروهای مسلح دو کشور در کمک به جبهه مقاومت، پاسخ به درخواست دولت سوریه و مدیریت و هدایت مشترک صحنه های نبرد توصیف کردند.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین نگاه به آینده و تقویت رویکرد ارتقای ظرفیت‌ها برای مقابله با تهدیدات و بهبود شرایط صلح، امنیت، دوستی و آرامش در منطقه و رویارویی هوشمندانه و مؤثر با سیاست‌های شوم قدرت‌های مداخله‌گر فرامنطقه‌ای و تلاش همه جانبه در پیگیری توافقات کمیسیون مشترک نظامی ایران و روسیه در نیروهای مسلح دو کشور را مورد تاکید قرار دادند.