استفاده از ظرفیت ها نیازمند همت همگانی و مدیریت صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست ظهرامروز چهارشنبه در جمع شورای اداری شهرستان کهگیلویه از تدوین سند اقتصادی برای استان کهگیلویه و بویراحمد در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برای تهیه این سند ابتدا باید موانع پیش روی توسعه استان شناسایی شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: این سفر عملیاتی با هدف بررسی روند اجرایی مصوبات و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت تهیه سند توسعه برای این استان انجام گرفت.

دین پرست خاطر نشان کرد:به دنبال دریافت خروجی مثبت و کارساز از جلسات این استان هستیم تا محرکی مناسب جهت تحول و توسعه این منطقه از کشور ایجاد شود.

وی بیان کرد: ظرفیت ها و بستر خدادادی شهرستان کهگیلویه بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ اما بهره وری از آن نیازمند یک همت همگانی و مدیریت صحیح است.

دین پرست با انتقاد از عملی نشدن پرداخت وام های ۶ درصد اشتغالزایی از مدیران استان و فرماندار شهرستان خواست تا در کوتاه ترین زمان این مسئله را بررسی کند.