گجتی که جایگزین ماوس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک استارت آپ نوپا در هند به نام Vicara یک دستگاه کنترل حرکت کوچک ساخته که می توان آن را در دست نگه داشت.

این دستگاه که Kai نام دارد، به وسیله یک بند در کف دست کاربر قرار می گیرد و با حرکت دست با برنامه های رایانه ای ارتباط برقرار می کند.

کای تمام قابلیت های یک ماوس را برای کاربر خود فراهم می کند. کاربر می تواند با یک حرکت دست از یک صفحه به صفحه دیگر برود و با اشاره کردن به تصاویر آنها را بزرگ کند یا بچرخاند.

کای حرکات انگشت، جهت دست و حرکات را رصد می کند. در اصل این گجت برای طراحان ارائه شده بود.