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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

مدیر کل امور روستایی بوشهر:

۲۴ روستای هدف گردشگری استان بوشهر مشخص شد

۲۴ روستای هدف گردشگری استان بوشهر مشخص شد

بوشهر - مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر گفت: روستای سجادیه بخش بردخون در بین ۲۴ روستای هدف گردشگری استان بوشهر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دهقانی ظهر چهارشنبه در بازدید از روستای سجادیه بخش بردخون اظهار داشت: در دنیای امروز گردشگری روستایی از اولویت های مهم فعالیت های اقتصادی به حساب می آید.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا استان بوشهر اقدام به تدوین و اجرای طرح توسعه گردشگری با محوریت رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در سه حوزه شهری، روستایی و عشایری کرده است.

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر افزود: در راستای اجرای این طرح در  روستاهای استان، ۲۴ روستا که دارای ظرفیت ها و شاخص های اولیه و اساسی گردشگری هستند به عنوان روستاهای منتخب معرفی شدند.

بخشدار بردخون نیز گفت: بخش بردخون دارای پتانسیل های مناسبی در حوزه گردشگری روستایی است که باید آنها را معرفی و زیر ساخت های لازم را برای جذب گردشگر فراهم کرد.

علی اخلاقی ضمن تقدیر از مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر افزود: طرح توسعه گردشگری روستایی در آینده ای نه چندان دور باعث توسعه و اشتغال پایدار روستایی و شهری در تمام مناطق استان خواهد شد و با کمک مردم و مسؤلان زمینه توسعه روستاهای بخش بردخون فراهم می شود.

دهیار سجادیه نیز گفت: روستای سجادیه دارای جاذبه های بکر و زیبایی نظیر کویر ماسه ای، قلعه تاریخی زندان، آبریز سد خاکی،پارک جنگلی، نهالستان، مزارع زیبای کشاورزی، زندگی ساده و سنتی مردم است.

علی بردستانی افزود: این روستا آماده اسکان و جذب گردشگران داخلی و خارجی است و زمیته حضور آنان را فراهم می کند.

وی اضافه کرد: دهیاری روستای سجادیه در نظر دارد جهت برپایی بازارچه و نمایشگاه دائمی صنایع دستی، محصولات غذایی، محلی، سنتی و ارگانیک از افراد توانمندی که در این زمینه ها فعال هستند دعوت به مشارکت و همکاری کند.

استان بوشهر داری ۶۳۰ روستای دارای جمعیت و ۲۲۰ روستای فاقد جمعیت است و طبق آخرین سرشماری سال ۹۵ جمعیت روستایی استان نیز ۳۲۵۴۹۵ نفر است.

کد مطلب 4496184

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