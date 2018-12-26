۲۴ روستای هدف گردشگری استان بوشهر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دهقانی ظهر چهارشنبه در بازدید از روستای سجادیه بخش بردخون اظهار داشت: در دنیای امروز گردشگری روستایی از اولویت های مهم فعالیت های اقتصادی به حساب می آید.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا استان بوشهر اقدام به تدوین و اجرای طرح توسعه گردشگری با محوریت رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در سه حوزه شهری، روستایی و عشایری کرده است.

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر افزود: در راستای اجرای این طرح در روستاهای استان، ۲۴ روستا که دارای ظرفیت ها و شاخص های اولیه و اساسی گردشگری هستند به عنوان روستاهای منتخب معرفی شدند.

بخشدار بردخون نیز گفت: بخش بردخون دارای پتانسیل های مناسبی در حوزه گردشگری روستایی است که باید آنها را معرفی و زیر ساخت های لازم را برای جذب گردشگر فراهم کرد.

علی اخلاقی ضمن تقدیر از مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر افزود: طرح توسعه گردشگری روستایی در آینده ای نه چندان دور باعث توسعه و اشتغال پایدار روستایی و شهری در تمام مناطق استان خواهد شد و با کمک مردم و مسؤلان زمینه توسعه روستاهای بخش بردخون فراهم می شود.

دهیار سجادیه نیز گفت: روستای سجادیه دارای جاذبه های بکر و زیبایی نظیر کویر ماسه ای، قلعه تاریخی زندان، آبریز سد خاکی،پارک جنگلی، نهالستان، مزارع زیبای کشاورزی، زندگی ساده و سنتی مردم است.

علی بردستانی افزود: این روستا آماده اسکان و جذب گردشگران داخلی و خارجی است و زمیته حضور آنان را فراهم می کند.

وی اضافه کرد: دهیاری روستای سجادیه در نظر دارد جهت برپایی بازارچه و نمایشگاه دائمی صنایع دستی، محصولات غذایی، محلی، سنتی و ارگانیک از افراد توانمندی که در این زمینه ها فعال هستند دعوت به مشارکت و همکاری کند.

استان بوشهر داری ۶۳۰ روستای دارای جمعیت و ۲۲۰ روستای فاقد جمعیت است و طبق آخرین سرشماری سال ۹۵ جمعیت روستایی استان نیز ۳۲۵۴۹۵ نفر است.