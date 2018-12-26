به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، اخذ گواهی تأیید صلاحیت ایمنی توسط پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اقلام اطلاعاتی استعلام ارزیابی پیمانکاران، به قانون برگزاری مناقصات اضافه شد.

دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند تعیین شد

هیئت وزیران در ادامه، وزارت امور خارجه را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند تعیین کرد.

طرح بهسازی ناوگان راه آهن مشمول مجوز تأمین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات خارجی می شود

دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اضافه کردن طرح «بهسازی ناوگان راه آهن» به فهرست طرح های ریلی مشمول تأمین ۱۵ درصدی سهم کارفرما از تسهیلات خارجی موافقت کرد.