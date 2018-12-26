به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد که در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: مشکلاتی که مواد مخدر و اعتیاد در سطح کشور و استان به وجود آورده است به طور قطع با یک دستگاه و وزارتخانه حل نمی شود بلکه همه دستگاه ها باید ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه برای برطرف شدن هجمه مواد مخدر در کشور به همکاری بین بخشی تمامی دستگاه ها نیاز داریم، افزود: امروزه افغانستان با تولید ۹۲ درصدی تریاک، دومین تولید کننده حشیش در جهان هم است که بخشی از این تولیدات از ایران ترانزیت می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان تصریح کرد: در زمینه مقابله با ورود و مبارزه با مواد مخدر دستگاه ها فعالیت می کنند اما در این راستا دستگاه های فرهنگی چقدر توانسته اند به مردم خدمات اجتماعی ارائه دهند.

بیرانوند با بیان اینکه حتی اگر ۵۰ درصد اعتبارات را صرف مداخلات فرهنگی رفع معضل اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر کنیم باز جای کار هست، ادامه داد: شیوع مواد مخدر به شکل صنعتی در جامعه امروزی باعث شده است درمان معتادین با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به جمع آوری، درمان و صیانت معتادان به عنوان اولویت کاری شورای هماهنگی مواد مخدر لرستان، افزود: برای مبارزه با مواد مخدر باید کمیته های مختلف درمان، فرهنگی، مشارکت های مردمی و ... در سطح شهرستان ایجاد شود که بیشترین جامعه هدف ما آموزش و پرورش با رویکرد نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان تاکید کرد: وضعیت مناطق پیرامونی مدارس نگران کننده است و برای برون رفت از این معضل باید همه دستگاه های فرهنگی برای پاکسازی به مناطق آسیب پذیر ورود پیدا کنند.

بیرانوند با بیان اینکه نیروی انتظامی رستوران ها و دکه های پیرامون مدارس را به طور جدی کنترل کند، ادامه داد: می توانیم با برگزاری جشن ها و ورزش های خیابانی نشاط اجتماعی را در مردم ایجاد کنیم.

به گفته وی باید مجوز ایجاد مرکز ماده ۱۶ در شورای مواد مخدر شهرستان در بروجرد صادر شود تا از این طریق در زمینه مبارزه با مواد مخدر بیشتر بتوانیم ارائه راهکار دهیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با ابراز تاسف از فعالیت کلینیک های سطح استان گفت: خروجی کلینیک ها در سطح بروجرد رضایت بخش نیست و فعالیت آنها باید کنترل شده و نیروها آموزش لازم را ببینند.