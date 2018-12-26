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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

دستگیری بیش از ۱۰۰۰ قاچاقچی کالا در استان مرکزی طی سال جاری

دستگیری بیش از ۱۰۰۰ قاچاقچی کالا در استان مرکزی طی سال جاری

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰۵میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان مرکزی توقیف شده و در این رابطه بیش از یک هزار قاچاقچی نیز دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر از پلیس، سردار کیومرث عزیزی اظهار داشت: قاچاق پدیده‌ای چندوجهی است که آثار مخرب امنیتی و اجتماعی آن به‌ هیچ‌ عنوان قابل چشم پوشی نیست و نیروی انتظامی نیز بر اساس شرح وظایف قانونی، برنامه‌ریزی مدون و هدفمندی را در مبارزه با قاچاق کالا طرح‌ریزی و اجرایی کرده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف بیش از ۴۰۵ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در عملیات پلیس در ۹ ماهه سال جاری گفت: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد افزایش داشته است.

وی با تاکید بر تشدید طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا در این استان افزود: در این عملیات ها طی مدت مذکور، یک هزار و دو نفر قاچاقچی کالا دستگیر شدند و ۳۳۰ دستگاه وسیله نقلیه از آنان توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در ادامه تصریح کرد:‌ در ۶۲ مورد از پرونده‌های تشکیل‌ شده، ارزش ریالی محموله‌های کشف‌شده بیش از یک میلیارد ریال و در ۶۷ پرونده نیز ارزش این کالاها بیش از یکصد میلیون ریال بوده است.

کد مطلب 4496192

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