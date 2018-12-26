دستگیری بیش از ۱۰۰۰ قاچاقچی کالا در استان مرکزی طی سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر از پلیس، سردار کیومرث عزیزی اظهار داشت: قاچاق پدیدهای چندوجهی است که آثار مخرب امنیتی و اجتماعی آن به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست و نیروی انتظامی نیز بر اساس شرح وظایف قانونی، برنامهریزی مدون و هدفمندی را در مبارزه با قاچاق کالا طرحریزی و اجرایی کرده است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف بیش از ۴۰۵ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در عملیات پلیس در ۹ ماهه سال جاری گفت: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد افزایش داشته است.
وی با تاکید بر تشدید طرحهای مبارزه با قاچاق کالا در این استان افزود: در این عملیات ها طی مدت مذکور، یک هزار و دو نفر قاچاقچی کالا دستگیر شدند و ۳۳۰ دستگاه وسیله نقلیه از آنان توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی در ادامه تصریح کرد: در ۶۲ مورد از پروندههای تشکیل شده، ارزش ریالی محمولههای کشفشده بیش از یک میلیارد ریال و در ۶۷ پرونده نیز ارزش این کالاها بیش از یکصد میلیون ریال بوده است.
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