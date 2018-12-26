به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌ الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار معاون وزیر ارتباطات در امور فضای مجازی، بعد از استماع گزارش ارائه شده درباره ساماندهی فضای مجازی این گزارش را امید بخش خواند و تأکید کرد که نباید به این میزان بسنده شود.

وی با تأکید بر این که باید در برابر آسیب‌های فضای مجازی هوشیار باشیم، تصریح کرد: مرتفع ساختن آسیب‌ها و آفات این عرصه، یک وظیفه دینی، انسانی و اجتماعی است، این آسیب‌ها هم به لحاظ دینی، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ انسانی خسارت بار است و باید جلوی آن را گرفت.

استاد سطوح عالی حوزه ابراز داشت: امروز فضای مجازی حرف اول را در بسیاری از رویدادها می‌زند، اگر این فضا ناسالم باشد ما بقی امور را نیز به ویرانی می‌کشاند و اگر سالم باشد مابقی امور را نیز اصلاح می‌کند.

وی با تأکید بر این که باید این فضا و راه‌های مقابله با آسیب‌ها و بهره‌گیری درست از آن را جدی بگیریم، افزود: در حال حاضر حاکم بر جوامع بشری همین فضاهای مجازی هستند، روز به روز پدیدآورندگان این فضاها به دنبال برنامه‌ها و تحولات جدید هستند تا بتوانند همه چیز را قبضه کنند و در اختیار خودشان قرار دهند.

آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان غافل نشست، والا یک وقت بیدار می‌شویم و می‌بینیم همه چیز ما را تحت تأثیر قرار داده‌اند و قبضه کرده است.

وی با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری دولت و دیگر دستگاه‌های ذیربط برای اصلاح فضای مجازی، گفت: هرچه سرمایه گذاری برای اصلاح این فضا صورت گیرد بجا و شایسته است و اگر کوتاهی شود ثمره‌ای جز پشیمانی نخواهد داشت.