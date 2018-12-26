به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب در همایش سازه های بتنی و زلزله گفت: در فاصله سال های ۹۰ و ۹۱ که دوره آغاز اجرای طرح مسکن مهر و ساخت واحدهای مسکن مهر بود، بیشترین مصرف را در کشور در زمینه بتن داشتیم. در پی افزایش مصرف بتن در این سال ها، پژوهش در زمینه تولید این محصول و افزایش کارآمدی آن نیز بیشتر شد به گونه ای که کیفیت بتن از سال ۹۱ به بعد ارتقا یافت، هر چند که هنوز هم با کیفیت جهانی بتن فاصله داریم.

وی با بیان اینکه ۵ هزار مهندس و متخصص صنعت بتن در انجمن بتن ایران عضویت دارند، افزود: نتیجه تلاش این کارشناسان احداث سدها و پل های فراوانی است که به عنوان سرمایه ملی ما محسوب می شوند، ضمن اینکه ما ظرفیت مناسبی برای پرورش مهندسان داریم و در حال حاضر ۴ هزار دانشجو صرفا در بخش بتن مشغول تحصیل هستند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت دستیابی به کیفیت های برتر در حوزه بتن تصریح کرد: سیمان بیشترین سهم را در ترکیبات بتن به خود اختصاص می دهد و سالانه ۷۰ میلیون تن سیمان در کشور تولید می شود که می توان بخش مهمی از آن را صادر کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مقاوم تر بودن سازه های بتنی در برابر سازه های فلزی افزود: در حادثه پلاسکو اگر ساختمان بتنی بود، میزان خسارات بسیار کمتر می شد.

کاتب با تأکید بر اهمیت افزایش نظارت بر رعایت استانداردهای تولید بتن در کشور خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد باید بر کیفیت بتن نظارت داشته باشد، ضمن اینکه دانشجویان و مهندسان ما بهترین ناظران بر رعایت استانداردهای تولید این محصول به شمار می روند.

وی ادامه داد: اگر در پروژه های عمرانی ترکیب استاندارد مواد اولیه تولید بتن رعایت می شد، کمتر شاهد بروز خسارت در این پروژه ها بودیم، به عنوان مثال تنها چند سالی بیشتر از افتتاح تونل جدید محور هراز نمی گذرد اما مرتبا شاهد بسته شدن این تونل به دلیل نشتی آب از دیواره های آن هستیم.