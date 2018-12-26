مجوزساخت پروژه های مسکن مشارکتی در کشور اخذ شده است

به گزارش خبرنگارمهر، علی نبیان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن خراسان رضوی اظهار کرد : مجوزی از وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیگیری پروژه های مسکن مشارکتی در سطح ملی اخذ شده که این مجوز در خراسان رضوی می تواند به صورت ویژه اجرایی شود زیرا اجرایی شدن پروژه های مسکن مشارکتی ارزش افزوده ای برای خراسان رضوی به همراه خواهد داشت و منجر به رونق ساخت و ساز و اشتغالزایی خواهد شد.

وی افزود:تکمیل زیرساخت های مسکن مهر برعهده دولت است و باید در این زمینه در همه بخش ها مصوبات دولت مربوط به زیرساختهای پروژه های مسکن مهر محور عمل باشد و به منظور تکمیل زیرساخت های مسکن مهر خراسان رضوی نیز در جلسه امروز ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی مصوب شد که به زودی تخصیص این منابع انجام خواهد شد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد:در جریان مشکلات بخش آب هستیم اما باید با تخصیص های به جا و صحیح موضوع آبرسانی و سایر امور زیربنایی با سرعت در این پروژه های استان تکمیل شود وطبق رویکرد و تاکید دولت، پروژه های مسکن مهر در کشور باید در سال ۱۳۹۸ تکمیل و پرونده آنها بسته شود.

وی گفت:برای تسریع در روند نهایی شدن این پروژه ها موضوع افزایش تسهیلات از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال در دست پیگیری است و این مهم به طور قطع به زودی عملیاتی می شود.

نبیان گفت:تعدادی مسکن مهر فاقد متقاضی در کشور وجود دارد که با پیگیری وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای با کمیته امداد امام خمینی(ره) برای واگذاری این واحدها به امضاء رسیده و هم اینک این امر در استانها پیگیری می شود.

نبیان در خصوص اسناد مسکن مهر خراسان رضوی نیز گفت: در حوزه صدور اسناد تک برگی مسکن مهر سرعت و وضعیت مطلوبی در خراسان رضوی وجود ندارد که این مشکل را می توان از طریق تفاهم نامه هایی با سازمان ملی زمین و مسکن حل کرد.

