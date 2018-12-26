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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

شهادت ۲۵۳ فلسطینی از آغاز تظاهرات بازگشت در غزه

شهادت ۲۵۳ فلسطینی از آغاز تظاهرات بازگشت در غزه

یک مرکز فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که از آغاز تظاهرات بازگشت در نوار مرزی غزه تاکنون ۲۵۳ فلسطینی به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز مطالعات و مستندسازی عبدالله الحورانی وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین در گزارشی اعلام کرد که از آغاز تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی باریکه غزه تاکنون، ۲۵۳ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

این مرکز افزود که رژیم صهیونیستی تا این لحظه همچنان اجساد ۱۱ نفر از شهدا از جمله ۳ کودک را توقیف کرده است.

بر پایه این گزارش، تاکنون۲۵۴۷۷ نفر نیز در جریان این تظاهرات زخمی شدند. ۴۳۷۹ نفر از مجروحان کودک هستند.

۴۵ نفر از شهدای تظاهرات بازگشت کودک هستند که ۱۷.۷ درصد از مجموع شهدا را تشکیل می‌دهد. همچنین ۷ نفر از شهدا نیز جزو افراد معلول هستند.

از آغاز این تظاهرات‌ها، ۳ پرستار و ۲ خبرنگار نیز به شهادت رسیده و صدها خبرنگار و پرستار دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 4496205

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