به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده عصر امروز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت آیتالله شاهرودی، اظهار کرد: علما نقش ویژهای را در رابطه با هدایت بشریت به خصوص در زمان غیبت امام زمان (عج) ایفا میکنند و علمای دین برای همیشه زنده هستند و آثار، برکات، خدمات، تألیفات و اندیشه آنان مورد استفاده بشریت قرار میگیرد.
عضو شورای حوزه علمیه آذربایجانشرقی با اشاره به خدمات آیتالله هاشمی شاهرودی به نظام و انقلاب، اضافه کرد: آیتالله شاهرودی از هیچ تلاشی برای خدمت به نظام انقلاب و رهبری دریغ نکردند و مراسم تشییع ایشان نیز باشکوه هر چه تمام انجام شد.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: علما هرکدام در زمینهای خدمت کردهاند، برخی منبر خوبی داشتند، برخی خوب درس میدادند و برخی نیز از قلم قدرتمندی بهره مند بودند ولی برخی علما جامع یا ذوالفنون هستند.
وی افزود: بعضی علما علاوه بر ویژگی های علمی و فقهی، در زمینه اجتماعی و سیاسی نیز فعال بوده و خدمات زیادی به جامعه و مسلمانان انجام دادهاند. اگر کسی وارد سیاست نشود، کسی کاری به کارش ندارد و مورد تهمت هم قرار نمیگیرد.
عضو شورای حوزه علمیه آذربایجانشرقی بیان داشت: مرحوم آیتالله شاهرودی فقیهی متواضع بود که همیشه لبخند را بر لبان وی میدیدیم. وی که از شاگردان بنام آیت الله شهید محمدباقر صدر بود، تأثیر بسزایی در انتقال نظریات اصولی شهید صدر به ایران داشت.
حاجیزاده با اشاره به اینکه آیتالله شاهرودی استاد بزرگی در حوزههای علمیه بود، تأکید کرد: حوزههای علمیه با از دست دادن چنین اساتید معززی، واقعا یتیم میماند. این عالم بزرگ اجازه اجتهاد خود را در ۳۰ سالگی از آیتالله صدر گرفته که نشان از توانایی علمی و فقهی وی دارد.
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