برخ سدهای بتنی کشور نیاز به ترمیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها در همایش سازه های بتنی و زلزله گفت: کشور ما همانند سایر کشورهای در حال توسعه به بحث ساخت و ساز و پروژه های عمرانی مانند احداث سدها و تونل ها نیازمند است و نگاه ویژه ای به آن دارد که در نتیجه اهمیت بتن در این فرآیند نقش بسزایی خواهد داشت.

وی با اشاره به استفاده از بتن در احداث سدها گفت: تامین آب به دلیل شرایط خاص کشور، دچار مشکل شده که افزایش جمعیت از یک سو و کاهش بارندگی از سوی دیگر سبب شده تامین آب از روش هایی همچون انتقال آب از مناطق پرآب تر به مناطق خشک اهمیت زیادی پیدا کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب افزود: در همه این فرآیندها احداث سازه های بتنی با هدف حفظ منابع آب جایگاه ویژه ای خواهد داشت، در دنیا سالانه به ازای هر نفر یک تن بتن تولید می شود، در کشور ما نیز با توجه به اهمیت تاسیس سازه های هدایت کننده و ذخیره کننده آب با افزایش تولید بتن مواجه بوده ایم به گونه ای که از ۲۲۰ کیلوگرم در سال در حال حاضر به تولید سالانه ۸۰۰ کیلوگرم بتن به ازای هر نفر رسیده ایم. مجموعا سالانه ۷۰ میلیون تن بتن در کشور تولید می شود که شاخص خوبی در میان کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.

مشاور وزیر نیرو افزود: ۱۷۲ سد ملی در کشور داریم که ۵۲ میلیارد متر مکعب ذخیره آب کشور در پشت این سدها قرار دارد ضمن اینکه ۴۴ درصد منابع آبی این کشور در پشت سدهای بتنی ذخیره شده اند.

حاج رسولی ها با بیان اینکه ۳ تا ۴ درصد مصالح ساختمانی به کار رفته در بدنه سدهای ما بتنی هستند، افزود: در مجموع ۱۴ میلیون متر مکعب بتن در سند سدسازی کشور مصرف شده است.

مشاور وزیر نیرو ادامه داد: عمر برخی از سازه های بتنی سدهای کشور به بیش از سی تا چهل سال می رسد که باید موضوع ترمیم سدهای بتنی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب یادآور شد: از ابتدای دهه ۹۰ به بعد مجبور شدیم به دلیل کاهش بارندگی و منابع آبی از آب های نامتعارف شامل پساب ها و انتقال آب دریا به فلات مرکزی استفاده کنیم که در این مرحله نیز محصول بتن جایگاه و اهمیت ویژه ای در احداث هدایت کنندگان آب داشته است.