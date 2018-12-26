شیخ «عیسی قاسم» وارد نجف اشرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین بعد از گذراندن دوره درمانی اش در لندن امروز وارد شهر نجف اشرف شد.

شیخ عیسی قاسم برای زیارت عتبات عالیات در نجف اشرف و کربلای معلی به عراق سفر کرده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، این سفر عیسی قاسم به عتبات عالیات که بعد از گذشت نیم قرن صورت می گیرد زیر نظر دولت عراق نبوده بلکه ابتکار عملی از سوی روحانیون و مراجع نجف است.

گفتنی است، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم بیش از دو سال در محاصره نظامی رژیم آل خلیفه بود.

تیرماه امسال و پس از گذشت ۱۴ ماه از حبس خانگی و وخامت حال آیت‌الله عیسی قاسم سرانجام با موافقت پادشاه بحرین وی برای درمان بیماری‌ به لندن منتقل شد.