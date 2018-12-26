به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه ثبت نام کاندیداهای پست ریاست فدراسیون جودو امروز دو نفر با حضور در فدراسیون مدارک خود را تحویل داده و ثبت نام کردند. امیرحسین سیاحی دبیر فدراسیون جودو از سمت خود استعفا داد و بلافاصله نیز مدارک خود را برای حضور در انتخابات داد و ثبت نام کرد.

همچنین وحید زارع نژاد جودوکار پیشین تیم های نوجوانان و جوانان که سابقه ریاست هیات جودو فارس و مربیگری در تیم های دانشگاهی راداشته به همراه داود میقانی از پیشکسوتان خوش نام جودو ایران نام خود را وارد لیست کاندیداهای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون جودو کردند.

پیش از این ابوالفضل حیدریان عضو پیشن تیم ملیف داور A جهانی که سابقه عضویت در هیات رئیسه فدراسیون جودو سرپرستی فدراسیون کونگ فو را نیز دارد به همراه عباس فلاح نیز روز گذشته ثبت نام کرده بودند تا با احتساب ثبت نام آرش میراسماعیلی، عبدالله جعفری و مسعود حاجی آخوندزاده جمع نفراتی که برای حضور در انتخابات جودو ثبت نام کرده اند به عدد هشت برسد.

قابل ذکر است عمادی سرپرست فدراسیون جودو بعد از استعفای سیاحی، مجتبی قدمی را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب کرد.

ثبت نام از نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون جودو شنبه ۷ دیماه به پایان می رسد.