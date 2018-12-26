به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خانه ملت، محمد سلطانی فر درباره بحث واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی گفت: از جمله برنامه هایی که اینجانب در زمان اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه کردم، بحث فراهم کردن شرایط حضور بخش خصوصی در عرصه ورزش بود تا بتوان از ظرفیت های آن در گسترش ورزش قهرمانی، همگانی و توسعه فضاهای ورزشی استفاده کرد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: همچنین وعده دادم شرایط واگذاری دو باشگاه پر طرفدار استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی فراهم شود زیرا چند سال قبل از آن، فرآیند واگذاری طی شده ولی به دلایل مختلف انجام نشده بود و این دو باشگاه به همان شکل قبلی باقی ماند.

پرداخت نشدن بدهی استقلال و پرسپولیس ظرف ۱۰-۱۵ سال گذشته

این عضو هیات دولت ادامه داد: در ۲ سال گذشته در زمینه ساماندهی دو باشگاه هم از نظر مسائل مربوط به مجمع و ساختار داخلی آن، پرداخت بدهی های آنها در ۱۰-۱۵ سال گذشته و نیز شفاف شدن مسائل مالیاتی اقدامات خوبی صورت گرفت زیرا در اکثر سال های گذشته شفاف سازی مالیاتی به دلیل برگزار نشدن مجامع رسمی و قانونی صورت نمی گرفت چرا که اظهارنامه ای از سوی مدیران گذشته به سازمان امور مالیاتی داده نشده بود و این سازمان هم براساس قانون موضوع را علی الرأس کرده بود و سالیانه ۲۵ درصد مالیات برای این دو باشگاه در نظر گرفته بود.

وی ادامه داد: یک اسپانسر مناسب که بتواند نیازهای مالی هر دو باشگاه را تامین کند، تعیین شد و خوشبختانه هر دو باشگاه نیازهای مالی خود را از طریق اسپانسر و با کمک هواداران تامین می کنند.

رسیدگی اسناد حسابرسی سرخابی‌ها در سازمان امور مالیاتی

سلطانی فر ادامه داد: طی جلسات متعدد با ریاست سازمان امور مالیاتی و معاونان وی، اسناد و مدارک ارائه و مقرر شد که حسابرسی چند سال گذشته باشگاه ها انجام شود که گزارش حسابرسی ها به تصویب مجمع رسید تا بتوانیم مجددا براساس گزارش حسابرس رسمی که به تائید مجمع رسیده، این اسناد در سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

این عضو هیات دولت تصریح کرد: با دستور وزیر اقتصاد و امور دارایی قبلی و فعلی، پرونده این دو باشگاه در کمیسیون ۲۵۱ مکرر در دست بررسی است تا بتوانیم با شفاف سازی و ارائه اسناد و مدارک معتبر، بخش قابل توجهی از بدهی این دو باشگاه به سازمان را که در اثر علی الرأس شدن و تحویل ندادن اظهارنامه مالیاتی سال های گذشته بوده، روشن کنیم و مالیات واقعی این دو باشگاه را که بدهی اصلی آن ها است و البته رقم آن نیز بسیار بسیار کمتر از اعداد و ارقامی است که گفته می شود، مشخص کنیم.

اصلاحات در سرخابی‌ها

سلطانی فر گفت: در وضعیت این دو باشگاه اصلاحات دیگری نیز انجام شده و خوشبختانه این دو باشگاه در سال گذشته نتایج بسیار خوبی در عرصه های فوتبال گرفته اند؛ یکی قهرمان لیگ برتر و دیگری قهرمان جام حذفی شد و هر دو در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند و پرسپولیس به فینال رسید که حکایت از موفقیت هر دو باشگاه دارد و اکنون شرایط بعد از اصلاحات فعلی و کارهای خوبی که در بخش های مختلف به ویژه در تامین منابع مالی فراهم شده، فرآیند واگذاری آن را بتوانیم انجام دهیم.

موافقت رئیس جمهور با واگذاری استقلال و پرسپولیس

وزیر ورزش و جوانان توضیح داد: من ابتدا با رئیس جمهور در این خصوص صحبت کردم و با توجه به سیاست های کلی دولت مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است، ایشان موافقت و تاکید کرد این کار حتما انجام شود زیرا این واگذاری جزو تقاضا و مطالبات هواداران و علاقه مندان هر دو باشگاه است و خوشبختانه بعد از کسب موافقت رئیس جمهور این موضوع در کمیسیون های مختلف دولت مطرح شد و به تصویب رسید و دو هفته پیش نیز در هیات دولت مصوب شد و بعد از این متولی اصلی واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصی سازی است که کار ارزیابی دارایی ها و بررسی مدارک این دو باشگاه را انجام دهد و با کار کارشناسی قیمت گذاری کند تا فرآیند مزایده و واگذاری این دو باشگاه انجام شود.