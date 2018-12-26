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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

واکنش شهرداری رباط کریم به مدیرعامل معاینه فنی تهران؛

اتوبوس واژگونی دانشجویان تهران متعلق به اتوبوسرانی رباط کریم نیست

اتوبوس واژگونی دانشجویان تهران متعلق به اتوبوسرانی رباط کریم نیست

رباط کریم- مدیر روابط عمومی شهرداری رباط کریم در واکنش به اظهارات مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران گفت:اتوبوس واژگونی دانشجویان تهران متعلق به اتوبوسرانی رباط کریم نیست.

حسین غلامرضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر سید نواب حسینی منش مسوول ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران اظهار داشت: اتوبوس واژگون شده حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات متعلق به رباط کریم نیست.

وی در خصوص حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  علوم و تحقیقات تهران ضمن تسلیت به خانواده های عزادار  افزود: اتوبوس مذکور در مالکیت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رباط کریم نیست. 

مدیر روابط عمومی شهرداری رباط کریم ادامه داد: انتظار می رود، مسئولان قبل از هرگونه اظهار نظری در این راستا با توجه به حساسیت های موجود کمی تامل و بررسی کنند.

کد مطلب 4496221

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