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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

کارشناس هواشناسی قم:

آسمان قم روز جمعه بارانی می‌شود/ کاهش دمای هوا

آسمان قم روز جمعه بارانی می‌شود/ کاهش دمای هوا

قم - کارشناس هواشناسی استان قم از بارانی بودن هوای قم در روز جمعه خبر داد و گفت: حداقل دمای هوای قم در روز جمعه یک درجه و حداکثر ۱۲ درجه خواهد بود.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای امروز قم صاف در اواخر وقت همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد بود، گفت: هوای این استان در روز پنج‌شنبه کمی تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی عنوان کرد: هوای قم در روز جمعه نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با بارش باران و در ارتفاعات همراه با بارش برف و وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به کاهش دمای هوای این استان در روز جمعه، افزود: حداقل دمای هوای قم امروز منهای ۲ درجه و حداکثر ۱۵ درجه، حداقل دمای هوای قم در روز پنج‌شنبه یک درجه و حداکثر ۱۵ درجه، حداقل دمای هوای قم در روز جمعه یک درجه و حداکثر ۱۲ درجه خواهد بود.

ترابیان بیان کرد: سرعت وزش باد در روز چهارشنبه و پنجشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و در روز جمعه بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 4496226

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