اجرای یک هزار و ۸۶۵ کیلومتر باند دوم در جاده های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر چهارشنبه در کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هدف اصلی اداره کل راه و شهرسازی افزایش باندهای دوم جاده های سطح استان است، اظهار کرد: از یک هزار و ۸۶۵ کیلومتر باند دوم که در دست اجرا است ۴۷۴ کیلومتر به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه تا کنون ۱۶۷ کیلومتر باند دوم آسفالت شده و ۶۶ کیلومتر زیر بار ترافیک رفته است، افزود: امروز در تاریخ پنج دی ماه جاری پنج کیلومتر باند دوم جاده مود حد فاصل سربیشه به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا ده روز آینده چهار کیلومتر از محور بیرجند- قاین به زیر بار ترافیک خواهد رفت، گفت: از سال ۹۳ تا پایان سال گذشته ۲۹۰ درصد رشد باندهای دوم در سطح استان داشته ایم.

وی با بیان اینکه محور سده به اسدیه نیز ۱۶ کیلومتر است که عملیات آسفالت آن پایان رسیده و در حال حاضر نصب تابلو و خط کشی آن در دست اقدام است، عنوان کرد: از ۱۰۰ کیلومتر باند دوم محور بیرجند- قاین تا کنون ۴۵ کیلومتر به بهره برداری رسیده و هشت کیلومتر آسفالت شده است.

جعفری با اشاره به اینکه پیگیری های زیادی در خصوص حل مشکل اعتباری محور بیرجند- قاین انجام شده و مجوز ماده ۵۶ آن گرفته شده است، بیان کرد: طول پروژه محور حاجی آباد- آبیز با ۷.۵ کیلومتر تا کنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه برای تکمیل محور طبس- یزد مجوز ۴۴ میلیارد ریال دریافت و اسناد در حال تکمیل شدن است، اظهار داشت: اداره کل راهداری و پلیس راه در خصوص باندهای دوم همکاری بسیار خوبی داشته اند.