دستگاه های فرهنگی در زمینه آموزش های ایمنی و رانندگی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم ظهر چهارشنبه در کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل خراسان جنوبی، اظهار کرد: با توجه به ابلاغیه ای که اخیرا از وزارت راه صادر شد دبیرخانه کارگروه بدون طرح در هیئت دولت راسا عوض شد.

وی با بیان اینکه در این خصوص اعتراض کردیم چراکه مصوبه هیئت دولت را تنها مرجعی که می تواند تغییر دهد خود هیئت دولت است، افزود: بر اساس پیگیری های لازم من بعد کارگروه و دبیرخانه در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مستقر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نیازهای مردم را باید بر اساس روابط و ضوابط قانونی احصا کنیم، گفت: در خصوص طرح زیرگذر شاهیک شهرستان قاین باید تیمی در نظر گرفته شود و به صورت میدانی بررسی های لازم انجام و طرحی بر اساس نیازهای مردم ارائه شود.

وی با بیان اینکه محدوده آرین شهر در شان و منزلت استان نیست و حتما باید ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف شود، عنوان کرد: شهرداری آرین شهر توان تملک ندارد لذا باید وضعیت سامان دهی شود.

علوی مقدم با اشاره به اینکه در اتفاقات و حوادث رانندگی سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه موثر است، بیان کرد: اگر این سه عامل را به عنوان مثلث حمل و نقل در نظر بگیریم مرکز آن نظارت و کنترل است که باید مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استفاده از وسیله نقلیه و عبور و مرور در جاده ها در کنار مسائل فرهنگی نیاز به آموزش نیز دارد، اظهار داشت: پلیس باید در خصوص آموزش رانندگان چاره اندیشی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش و دستگاه های فرهنگی موظف است در خصوص آموزش ایمنی و راهنمایی و رانندگی ورود پیدا کنند، افزود: اگر رسانه ها در کنار دستگاه های خدماتی و فرهنگی در زمینه آموزش و فرهنگ سازی قدم بردارند هر چه قدر در زیرساخت ها و حضور فیزیکی پلیس محدودیت داشته باشیم بازهم بخش اعظمی از مسائل کاهش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش را باید مجاب به ارائه برنامه اجرایی در موضوعات راهنمایی و رانندگی کنیم، گفت: اگر در موضوعات فرهنگی و آموزشی با دقت عمل بیشتر تلاش کنیم ۸۰ درصد مشکلات قابل حل خواهد بود.