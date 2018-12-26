لزوم حفظ «هماهنگی» در زمان وقوع حوادث بحرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جمالی ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور استانی کارگروه تخصصی امداد و نجات با رویکرد امدادرسانی بر جوامع بشری که در سالروز زلزله بم در بندرگز برگزار شد، اظهار کرد: دو موضوعی که درحوزه مدیریت بحران از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع پیشگیری و آمادگی است.

وی افزود: ما با فرض مقابله با حادثه و بازتوانی نیازمند برگزاری مستمر تا از آمادگی لازم برای مقابله با حوادث برخوردار باشیم.

جمالی اظهار کرد: یکی دیگر از فواید برگزاری مانورها ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و ارزیابی سرعت عمل دستگاه ها در برخورد با حوادث است.

وی افزود: مانور امروز در راستای اجرای برنامه های کاهش آثار بلایای طبیعی با محوریت هلال احمر برگزار شد و یکی از مانورهای خوبی بود که طی سال های گذشته در استان برگزار شده است.

جمالی اظهار کرد: استفاده از فناوری های نوین یکی از موضوعاتی مهمی است که باید در مدیریت بحران به کار گرفته شود مانند مانور امروز که با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تصاویر مانور به شکل اینترنتی در دسترس ما بود و افرادی که علاقه مند بودند می توانستند از طریق آپارات این مانور را رصد کنند.

وی گفت: مهمترین موضوع در مواقع بحران داشتن هماهنگی بین دستگاه های پای کار است، چنانچه در مواقع بحران بهترین برنامه ریزی ها انجام شود و بهترین تجهیزات هم به کار گرفته شود اما هماهنگی بین مجموعه وجود نداشته باشد مدیریت بحران نتیجه ای نخواهد داشت.

جمالی گفت: یکی از ایراداتی که ما در حوزه های مدیریتی در سطوح مختلف کشور داریم ناهماهنگی بین دستگاهی است در غیر این صورت در زمینه تجهیزات و برنامه ریزی هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: موضوع ناهماهنگی در زمان بحران نمود بیشتری پیدا می کند، لذا لازمه آن داشتن تمرین هماهنگی است و برگزاری این مانورها بهترین تمرین برای ایجاد این هماهنگی است.