حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار بر روی استان است.

وی افزود: بر این اساس وضعیت جوی طی سه روز آینده به‌صورت صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: در مناطق صنعتی و کلان‌شهر اصفهان شرایط افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش و کیفیت هوا وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان یک تا سه درجه افزایش خواهد داشت، افزود: در اواخر هفته هوای اصفهان به شکل صاف تا کمی ابری و غبار محلی گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

علی عسگریان ادامه داد: هوای خنک را برای اردستان، خوروبیابانک، نایین پیش بینی می کنیم و هوای سرد برای اکثر شهرستان ثبت شده است.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان بیان داشت: هوای تمام شهرستان‌ها به جز شهرضا در وضعیت صاف ثبت شده و هوای شهرضا نیز کمی تا قسمتی ابری پیش بینی شده است.