به گزارش خبرنگار مهر، فرشته طهماسبی ظهر چهارشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی لرستان در سخنانی با اشاره به وضعیت کتابخانه «حضرت مهدی» خرم آباد، اظهار داشت: این کتابخانه به علت نشست چند سالی بوده که تعطیل شده است.

مقاوم‌سازی کتابخانه در حال نشست و تخریب

وی با بیان اینکه این امر موجب شده که از فضای کتابخانه ای که در شهر داشتیم نیز محروم شده ایم، عنوان کرد: با توجه به دغدغه های موجود و همچنین تقاضای اهالی منطقه رسیدگی به این کتابخانه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با اشاره به ورود برای مقاوم سازی این کتابخانه، تصریح کرد: این امر در اختیار یک شرکت قرار گرفت که تعیین تکلیف کند این کتابخانه نیاز به مقاوم سازی دارد یا باید تخریب شود.

نهاد کتابخانه‌های عمومی مجری کار در این زمینه نیست و این نهاد تنها در حد تعمیر و تجهیز کتابخانه می‌تواند ورود پیدا کند طهماسبی، افزود: خوشبختانه با اعلام این شرکت، با مقاوم سازی مسئله حل می شود.

وی با بیان اینکه نهاد کتابخانه های عمومی مجری کار در این زمینه نیست و این نهاد تنها در حد تعمیر و تجهیز کتابخانه می تواند ورود پیدا کند، گفت: ارزش ریالی مقاوم سازی این کتابخانه در حد احداث یک بنا بود.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با اشاره به جلسه با استاندار لرستان و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان برای افزایش درصد تخصیص اعتبارات کتابخانه های عمومی استان، بیان داشت: در این راستا بحث مقاوم سازی در قالب دو فاز در دستور کار قرار گرفته است.

دل انسان از وضعیت کتابخانه به درد می‌آید

طهماسبی با بیان اینکه فاز اول مقاوم سازی شامل، مقاوم سازی بخش اداره این کتابخانه است، گفت: پیمانکار در این زمینه تعیین شده و در مرحله مقاوم سازی فاز اداری کتابخانه هستیم و فاز دوم و سالن مطالعه آن نیز نیاز به تامین اعتبار است.

وی، تاکید کرد: فاز دوم مقاوم سازی این کتابخانه باید سریع شروع شود چرا که بر اساس اعلام پیمانکار فاز اول مقاوم سازی قسمت اداری حداکثر ظرف دو ماه به اتمام می رسد.

نه ناظر، نه پیمانکار و نه هیچ کسی در این رابطه زیر سوال نرفت. این سخنان مدیر نهاد کتابخانه های عمومی لرستان منجر به واکنش معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان شد تا حبیب الله خجسته پور در سخنانی، اظهار داشت: دل انسان از وضعیت کتابخانه حضرت مهدی(عج) به درد می آید.

وی با بیان اینکه کل منطقه «گلدشت» در شهر خرم آباد نو ساز است و این کتابخانه از بقیه منطقه نو ساز تر است، گفت: این در حالیست که اعلام می شود که امکان نشستن بچه ها زیر سقف این کتابخانه وجود ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه جالب این بوده دستگاه های نظارتی در حوزه سرمایه های فیزیکی سخت گیری زیادی دارند، اما در این زمینه ما هیچ سخت گیری ندیدیم، افزود: نه ناظر، نه پیمانکار و نه هیچ کسی در این رابطه زیر سوال نرفت.

چرا از دستگاه‌های نظارتی خبری نیست؟

خجسته پور با طرح این سوال که چگونه است که دستگاه های نظارتی در اموارت جاریه «مو را از ماست بیرون می کشند» اما در عین حال یک ساختمان نو سازی که برای کتابخانه ساخته شده، بلافاصله نیاز به مقاوم سازی پیدا کرده است؟ بیان داشت: هر چند این مقاوم سازی هم بعید می دانم که تاثیری بگذارد، اما اگر بخواهیم این کتابخانه را تخریب کنیم و از نو ساخته شود به سرنوشت کتابخانه مرکزی و بقیه کتابخانه ها دچار می شود.

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی که اینقدر دقت می کنند و بر روی ریال به ریال محاسبات، حساب و کتاب می کنند، اینجا چرا خبری از آنها نیست؟ بیان داشت: پیمانکار و ناظر محترم چه ساخته است که کمتر از چهار تا پنج سال دیوارهای آن ترک برداشته و نمی شود آنجا نشست و مطالعه کرد.