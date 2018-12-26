به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: میانگین برخورداری از بزرگراه در سطح کشور، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۹ کیلومتر بوده که این میزان در اردبیل تنها ۹ کیلومتر است.

وی افزود: ۹۸ درصد راه‌های ارتباطی استان اردبیل به صورت دو طرفه بوده و این موضوع وقوع تصادفات رخ به رخ را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل با اشاره به اینکه در این استان حتی یک کیلومتر هم آزادراه وجود ندارد، ادامه داد: بیش از ۳۰ سازمان در بحث ترافیک متولی هستند و در این راستا مدیریت واحد و یکپارچه‌ای را نیازمندیم.

فتاحی بر ضرورت افزایش فرهنگ عمومی رانندگی تاکید کرد و یادآور شد: با وجود اینکه افزایش جریمه مرتکبان تخلف رانندگی در استان اردبیل در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری از افزایش ۳۵ درصدی خبر می‌دهد اما اعمال قانون در این حوزه به عنوان راهکار اساسی محسوب نشده و باید ارتقای جاده‌ها و فرهنگ رانندگی تبدیل به امر جاافتاده‌ای شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۹ درصد متوفیان حوادث رانندگی بر سر صحنه تصادف فوت می‌کنند، افزود: بررسی آمار ۹ ماه اخیر از فوت ۳۵ درصدی جنس مونث و ۶۵ درصدی جنس مذکر در زمان وقوع حوادث خبر می‌دهد.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ درصد افرادی که در وقوع تصادف دچار حادثه شدند بومی بوده و مابقی نیز افراد غیربومی هستند.

افزایش تردد زنگ خطری برای مسئولان است

فتاحی اضافه کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۶ بیش از ۶۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تردد در استان اردبیل ثبت شده که این آمار در مدت زمان مشابه سال جاری به ۷۷ میلیون و ۸۶۹ هزار تردد رسیده است.

وی افزود: افزایش تردد در استان اردبیل زنگ خطر و هشداری برای تمام مسئولان استان محسوب می‌شود تا به زیر ساخت جاده‌های استان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل توضیح داد: با افزایش تردد در جاده‌های استان چنانچه اقدام فوری در بهبود ایمنی جاده‌ها صورت نپذیرد افزایش حوادث تلخ رانندگی را شاهد خواهیم شد.