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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

رئیس پلیس راه اردبیل مطرح کرد؛

افزایش ۴۳ درصدی متوفیان جاده‌ای/۲ درصد راه‌های اردبیل بزرگراه است

افزایش ۴۳ درصدی متوفیان جاده‌ای/۲ درصد راه‌های اردبیل بزرگراه است

اردبیل - رئیس پلیس‌راه استان اردبیل گفت: عدم توجه به ارتقای فرهنگ رانندگی و ایمن‌سازی جاده‌ها منجر به افزایش ۴۳ درصدی متوفیان جاده‌ای در اردبیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: میانگین برخورداری از بزرگراه در سطح کشور، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۹ کیلومتر بوده که این میزان در اردبیل تنها ۹ کیلومتر است.

وی افزود: ۹۸ درصد راه‌های ارتباطی استان اردبیل به صورت دو طرفه بوده و این موضوع وقوع تصادفات رخ به رخ را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل با اشاره به اینکه در این استان حتی یک کیلومتر هم آزادراه وجود ندارد، ادامه داد: بیش از ۳۰ سازمان در بحث ترافیک متولی هستند و در این راستا مدیریت واحد و یکپارچه‌ای را نیازمندیم.

فتاحی بر ضرورت افزایش فرهنگ عمومی رانندگی تاکید کرد و یادآور شد: با وجود اینکه افزایش جریمه مرتکبان تخلف رانندگی در استان اردبیل در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری از افزایش ۳۵ درصدی خبر می‌دهد اما اعمال قانون در این حوزه به عنوان راهکار اساسی محسوب نشده و باید ارتقای جاده‌ها و فرهنگ رانندگی تبدیل به امر جاافتاده‌ای شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۹ درصد متوفیان حوادث رانندگی بر سر صحنه تصادف فوت می‌کنند، افزود: بررسی آمار ۹ ماه اخیر از فوت ۳۵ درصدی جنس مونث و ۶۵ درصدی جنس مذکر در زمان وقوع حوادث خبر می‌دهد.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ درصد افرادی که در وقوع تصادف دچار حادثه شدند بومی بوده و مابقی نیز افراد غیربومی هستند.

افزایش تردد زنگ خطری برای مسئولان است

فتاحی اضافه کرد:  در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۶ بیش از ۶۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تردد در استان اردبیل ثبت شده که این آمار در مدت زمان مشابه سال جاری به ۷۷ میلیون و ۸۶۹ هزار تردد رسیده است.

وی افزود: افزایش تردد در استان اردبیل زنگ خطر و هشداری برای تمام مسئولان استان محسوب می‌شود تا به زیر ساخت جاده‌های استان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل توضیح داد: با افزایش تردد در جاده‌های استان چنانچه اقدام فوری در بهبود ایمنی جاده‌ها صورت نپذیرد افزایش حوادث تلخ رانندگی را شاهد خواهیم شد.

کد مطلب 4496247
محمد میرزایی ناطق

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