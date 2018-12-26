۴ درصد جمعیت کشور دچار نوعی بیماری روحی و روانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در نشست مشورتی مجمع جوانان استان تهران به کارگیری جوانان را اقدام پسندیده‌ای دانست و گفت: در هر امری که شور و مشورت را مبنای امور خود قرار نداده‌ و بر اساس اصل آزمون و خطا پیش رفته‌ایم، هزینه آن صرفا بر ملت تحمیل شده است.

وی پیک سالمندی جمعیت کشور را بیش از ۹ درصد دانست و گفت: باید با برنامه‌ریزی منسجم، جمعیت را از نونهالی تا میانسالی و سالمندی سوق بدهیم، چرا که هر نظامی اگر این مهم را به عنوان باور سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خود قرار دهد، بی‌تردید موفق خواهد بود.

محسنی‌ بندپی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: از بازه زمانی حد فاصل پاییز ۹۲ تا زمستان ۹۶ بالغ بر ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده و باید با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه در این حوزه، از ابعاد مختلف کارشناسی آن استفاده کنیم، در همین بازه زمانی بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آن ۳ میلیون نفر جمعیت جوان مشغول به کار شده‌اند و این دو داده آماری هم در حوزه جمعیت فعال و هم در حوزه اشتغالزایی، بی سابقه بوده است.

وی تکلیف دولت را ایجاد یک میلیون و ۵۰ هزار شغل در سال ۹۷ دانست و گفت: باید با اجماع داخلی لازم برای بهره‌گیری از این استعداد و ظرفیت را ایجاد کنیم.

استاندار تهران گفت: بر اساس آمار، بالغ بر ۴ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۷ سال در کشور دچار نوعی بیماری روحی و روانی نیازمند ورود هستند.

این مسئول با ابراز تاسف از کاهش سرمایه اجتماعی نیز اظهار داشت: سرمایه اجتماعی متاسفانه با بدعهدی و فاصله گرفتن از مردم باعث گسست میان دولت و ملت شده و همین آسیب برای ترمیم، نیازمند ۱۰ تا ۱۵ سال تلاش است تا بتوانیم مثلا ۲ درصد شاخص را بهبود بخشیم.