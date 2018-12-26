بصیرت افزایی راهکار خنثی سازی توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با ائمه جمعه استان اظهار داشت: انقلاب ایران همان اسلام و اسلام نیز همان انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ و بعثت همه انبیاء دشمنان تا جایی که توانستند جنگیدند و جایی که نتوانستند با آن ها همرنگ شدند، بیان کرد: این ها بدترین دشمنی ها را انجام دادند و امروز نیز همین گونه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: امروز نیز باید با نورافکن بصیرت کسانی که به شکل های مختلف در داخل مبارزه می کنند را شناخت.

وی با بیان اینکه مردم به صورت فطری اسلام، انقلاب و دین را می خواهند، عنوان داشت: اما اگر بخاطر تبلیغات دشمن انحرافاتی ایجاد می شود، باید بر اساس ملاک به مخاطب خود قدرتی دهیم که راه اسلام و نفاق را از هم تشخیص دهد.

عبادی با بیان اینکه منظور از بعثت انبیاء و فلسفه دین، مدیریت جامعه است، افزود: اسلام برای هر موضوعی حکم دارد و این یک شاخصه زیبا است.

وی با اشاره به اینکه آنچه را که در طول تاریخ مطالعه می کنیم حاکمان وقت نماز، روزه و مابقی اعمال دینی را اجرا می کردند، بیان داشت: اما ده ها مسئله دیگر از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را متصرف شده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: آنچه برجامعه حاکم بوده دین خدا نبود بلکه سلیقه، منافع و سیاست افراد دیگر بوده است.

عبادی با بیان اینکه در این حکومت ها جایگاه همه را یک حاکم معین می کند، عنوان داشت: اما در مکتب اهل بیت(ع) هم دین مشخص شده و هم کسی که از جانب دین حکومت، اجرای سیاست و یا هر کار دیگری می کند، شاخصه هایی دارد.

وی با بیان اینکه برای پیاده شدن دین خدا منبع جامعه در همه امور باید دین باشد، بیان کرد: در دین خدا حتی کسی که از طرف خدا گزینش شده از خودش و سلیقه خود ظهور و بروزی ندارد.

بصیرت مردم اجازه سوء استفاده نمی دهد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: بنابراین انبیاء و ائمه(ع) از خود هیچ گونه خواسته ای ندارند الا آنچه را که خدا می خواهد و جان این مطلب باید به مخاطب القاء شود.

عبادی با بیان اینکه بهترین نمونه این افراد ائمه جمعه هستند، گفت: ائمه جمعه گزینش شده و ذوب در دین و اسلام هستند بنابراین باید روح و جان مطالبی که مخاطب از آن ها می شنود، اسلام و دین باشد.

وی با اشاره به اینکه این متفاوت است با انچه برخی بر اساس سلیقه و منافع خود بیان می کنند، افزود: اگر تفاوت این را بتوانیم به جامعه تبیین کنیم بصیرت مردم اجازه سوء استفاده نمی دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه جایی که مسائل برای مردم روشن شود آن ها سنگ تمام می گذراند، بیان داشت: همانطور که در فتنه ۸۸ شبه ای در انتخابات به وجود آمد و هشت ماه نیز این فتنه طول کشید.

عبادی با بیان اینکه این فتنه بالاخره از جایی سر باز کرد و آنچه در درون بود بیرون ریخت، گفت: وقتی مردم دیدند این مدعی ها شعار نه غزه و نه لبنان که همان شعار اسرائیل بود را سر می دهند و موضع اسلام و انقلاب را تشخیص دادند، سنگ تمام گذاشتند.

وی با تأکید بر اینکه مردم برای انقلاب و اسلام هزینه کرده اند، افزود: این ما هستیم که باید بتوانیم مخاطب را تغذیه، بصیرت افزایی کنیم و راه و دشمن را به او بشناسیم.

خروج از عدل و حق مربوط به اسلام و انقلاب نیست

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اسلام یعنی پیروی از حق و اجرای عدل، عنوان داشت: هرچه خارج از عدل و حق باشد مربوط به اسلام و انقلاب نیست و هرجا ابلاغ رسالت به سود یک عده اشخاص تبدیل شود اسلام و انقلاب نیست.

عبادی با تأکید بر لزوم بصیرت افزایی در مورد دین، بیان داشت: همچنین باید علل و عواملی که به اسم دین تبدیل به غیر دین می شوند برای مردم روشن شوند.

وی اضافه کرد: در پای این خدمت بزرگ بصیرت افزایی مشکلات بوده و هست اما انقلاب راه خود را تمام می کند و مخاطب آن در همه دنیا و طرفدارانش در همه قشرها نمی گذارند پرچم انقلاب بر زمین بماند.