به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در کمپ اسپایر قطر در جریان است.

این مجموعه ورزشی که تمام امکانات رفاهی و تمرینی را برای شاگردان کارلوس کی روش فراهم کرده است برای ورود و استفاده شهروندان قطری آزاد است اما ممنوعیت حضور افراد متفرقه برای تماشای تمرین ملی پوشان سبب شده تا کسی نتواند در کنار شاگردان کی روش حضور داشته باشد.

با این حال عده ای از ایرانی های مقیم دوحه معمولا برای گرفتن امضا و عکس یادگاری به هتل محل اقامت ملی پوشان می آیند تا بازیکنان محبوب خود را از نزدیک ببینند.

در بین اعضای تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی روش از محبوبیت ویژه ای برخوردار است و تقریبا تمام افرادی که در هتل العزیزیه دوحه حاضر می شوند از وی درخواست عکس یادگاری و امضا می کنند. همچنین مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و علیرضا بیرانوند نیز از جمله بازیکنانی هستند که مشتری ثابت عکس های یادگاری با هواداران تیم ملی در قطر محسوب می شوند که نشان دهنده میزان محبوبیت بالای آنها در بین فوتبال‌دوستان است.