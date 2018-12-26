با مقصران حادثه علوم تحقیقات در دانشگاه آزاد حتما برخورد می شود

سیدحسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارشناسان رسمی درحال بررسی حادثه روز گذشته واحد علوم و تحقیقات هستند.

وی افزود: همچنین مقام قضایی نیز درحال پیگیری موضوع است.

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد تاکید کرد: پیمانکار باید پاسخگوی عملکرد باشد البته در مجموع باید مشخص شود که علت اصلی حادثه چه بوده است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مقام قضایی در این زمینه اظهار نظر نکند، نمی توانیم درخصوص علت بروز حادثه و جزئیات آن مطلبی را بیان کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما تصمیم داریم نسبت به تمام کسانی که ممکن است در بروز حادثه قصور و تقصیر داشته باشند پیگیری لازم را انجام دهیم و اگر تخلف بوده با تخلف برخورد و اگر جرم نیز رخ داده است، نسبت به پیگیری جرم اقدام کنیم.

عضو کمیته ویژه پیگیری حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: منتظر هستیم بازپرس بررسی های لازم را انجام دهد و به نتیجه برسد تا دانشگاه براساس ماحصل بررسی های مقام قضایی نسبت به احقاق حق دانشجویان و دانشگاه فعالیت خواهد کرد.

طباطبایی گفت: در صورتی که قصور در موضوع مشخص شود ما آمادگی داریم علیه هر فرد و یا افرادی که مقصر بودند حتی اگر سابق بر این در مدیریت های دوره های گذشته واحد علوم و تحقیقات بوده و در طراحی و ساخت پروژه ها حضور داشتند، پیگیری قضایی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز سه شنبه ۴ دی ماه یک اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد واژگون شد که تاکنون بر اثر این حادثه تعداد ۲۶دانشجو مصدوم و ۱۰ دانشجو نیز جان باختند.