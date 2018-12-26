بیشترین جراحی چشم در بیمارستان فیض مربوط به بیماری آب مروارید است

علی صالحی درگفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور میانگین در ماه یک هزار و ۲۰۰ عمل جراحی چشم در این بیمارستان انجام می‌شود که آب مروارید بیشترین عمل جراحی چشم در ماه است.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد اعمال جراحی چشم به صورت سرپایی انجام می گیرد و ۳۰ درصد بیماران بستری می شوند.

رئیس بیمارستان فیض اصفهان به انجام اعمال جراحی چشم در این بیمارستان خبر داد و افزود: آب سیاه، ضربه به چشم و پارگی های چشمی، عمل لیزیک، اعمال جراحی پلاستیک و پلک و پارگی های شبکیه و خونریزی های داخل چشمی از دیگر اعمال چشم در این بیمارستان است.

وی ادامه داد: کمبود مالی و عدم پرداخت به موقع مطالبات بیمه ها از مشکلات پیش روی بیمارستان است.

صالحی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت به تمام بیماران با نازلترین قیمت ها پاسخ دهی داده شده، ادامه داد: مزیت اجرای این طرح در بیمارستان ها رضایت کامل بیماران از نحوه دریافت خدمات است.

وی ادامه داد: روزانه حدود ۶۰۰ بیمار به اورژانس چشم و درمانگاه های چشم مراجعه میکنند.

رییس بیمارستان فیض اصفهان به اورژانس قلب و تخت های داخلی و ccu، اشاره کرد و افزود: بیمارستان فیض اصفهان ۱۱۷ تخت فعال دارد.

وی از طرح توسعه بیمارستان فیض خبر داد و گفت: فاز جدید بیمارستان در زمینی به مساحت یک هزار و ۶۰۰ متر و در پنج طبقه احداث و تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با اظهار اینکه اورژانس چشم تخت ندارد، تصریح کرد: در اورژانس به صورت سر پایی بیماران به شکل ۲۴ ساعت پذیرش شده و اکثرا سر پایی مرخص می شوند.