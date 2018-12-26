قصه پر فراز و نشیب «دختر نهضت» در شبکه افق

به گزارش خبرنگار مهر، «دختر نهضت» مستندی داستانی درباره همبستگی ملت ایران در مبارزه با هرگونه تبعیض و محرومیت است، قصه زنان و مردانی که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام در راه نهادند و برای پیروزی نهایی تلاش کردند.

«دختر نهضت» روایت بانویی است که در دهه ۶۰ برای گذراندن دوره های تربیت مربی ویژه نهضت سوادآموزی اعلام آمادگی کرد و پس از چند ماه، راهی روستاهایی در اطراف کلیبر استان آذربایجان شد، جایی که حداقل امکانات آموزشی را هم نداشتند.

امام خمینی (ره) در هفتم دی سال ۱۳۵۸ فرمانی صادر کرد که هدف از آن، آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و کودکانی بود که به مدرسه دسترسی نداشتند، بر این اساس نهضت سوادآموزی در کشورمان تاسیس و منشأ خدمات زیادی شد.

سید جمال عود سیمین تهیه کننده و مسعود کارگر کارگردانی «دختر نهضت» را بر عهده داشته اند، مستندی که پنجشنبه ۶ دی ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق می رود.