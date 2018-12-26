  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

قصه پر فراز و نشیب «دختر نهضت» در شبکه افق

قصه پر فراز و نشیب «دختر نهضت» در شبکه افق

«دختر نهضت» مستندی درباره فعالیت یکی از مربیان زن سازمان نهضت سوادآموزی در دهه ۶۰ است که پنجشنبه ۶ دی روی آنتن شبکه افق می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، «دختر نهضت» مستندی داستانی درباره همبستگی ملت ایران در مبارزه با هرگونه تبعیض و محرومیت است، قصه زنان و مردانی که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام در راه نهادند و برای پیروزی نهایی تلاش کردند.

«دختر نهضت» روایت بانویی است که در دهه ۶۰ برای گذراندن دوره های تربیت مربی ویژه نهضت سوادآموزی اعلام آمادگی کرد و پس از چند ماه، راهی روستاهایی در اطراف کلیبر استان آذربایجان شد، جایی که حداقل امکانات آموزشی را هم نداشتند.

امام خمینی (ره) در هفتم دی سال ۱۳۵۸ فرمانی صادر کرد که هدف از آن، آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و کودکانی بود که به مدرسه دسترسی نداشتند، بر این اساس نهضت سوادآموزی در کشورمان تاسیس و منشأ خدمات زیادی شد.

سید جمال عود سیمین تهیه کننده و مسعود کارگر کارگردانی «دختر نهضت» را بر عهده داشته اند، مستندی که پنجشنبه ۶ دی ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق می رود.

کد مطلب 4496287
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها