ماجرای کشته شدن دوست یک پلیس در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، از ششم دی سریال پلیسی جدید «جنگل مه آلود» به کارگردانی مجید حمزه از رادیو نمایش پخش می شود.

سریال «جنگل مه آلود» را حسین یعقوبی نوشته است و ماجرای پلیسی را روایت می کند که در پی کشته شدن یکی از دوستانش به محل حادثه می رود و با اتفاقاتی رو به رو می شود و ... .

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون میرطاهر مظلومی، رامین پورایمان، مینو جبارزاده، سینا نیکوکار، کرامت رودساز، شمسی صادقی، حوا الهویی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به گویندگی اکبر ملایی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکتوری محمدرضا قبادی فر ساعت ۱۶:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.