به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم نصیری ظهر چهارشنبه در مراسم انتصاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه روند اجرای طرح تحول نظام سلامت درچهارمحال و بختیاری مطلوب است، اظهار داشت: طرح تحول نظام سلامت درچهارمحال و بختیاری از روند اجرایی مطلوب برخوردار است.

وی بیان کرد: طرح تحول نظام سلامت درچهارمحال و بختیاری از مهمترین اقدامات دولت به شمار می رود که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه های دولت است.

اجرای طرح گردشگری سلامت در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی ادامه داد: اجرای طرح گردشگری سلامت در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری با داشتن ظرفیت های مختلف در بخش های گردشگری، درمانی و... پتانسیل برگزاری طرح گردشگری سلامت را دارد و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه استان بهره گیری کرد.

وی تاکید کرد: توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف مسئولان ارشد استان است.

در این مراسم مجید شیرانی به عنوان رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد معرفی و منصوب شد از زحمات ارسلان خالدی فر رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد قدردانی شد.

۱۶ هزار متر مربع زمین برای توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اختصاص یافت

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم بیان کرد: دانشگاه علم پزشکی شهرکرد یکی از برترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

ارسلان خالدی فر بیان کرد: بیش از ۱۱ هزار نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد فارغ التحصیل شده اند.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اعتبارات بسیاری خوبی برای توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: ۱۶ هزار متر مربع زمین برای توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اختصاص یافته است.