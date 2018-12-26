ضررورت ارتقای ایمنی در جنبه های مختلف زندگی شهروندان شهرضایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین داراب ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در نشست کمیته عالی جامعه ایمن شهرضا با بیان این مطلب اظهار داشت: اشاعه مقوله ایمنی به تمامی شئونات زندگی شهروندان از مهم ترین فلسفه های وجودی کمیته عالی جامعه ایمن است و بر همین اساس نسبت به تشکیل زیرگروه های پنج گانه در این زمینه اقدام شده است.

وی افزود: کاهش محسوس آمار تصادفات درون شهری و برون شهری شهرضا طی مدت هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و همچنین مقایسه نسبت به مدت بلند مدت حاکی از این واقعیت است که مجموعه دستگاه های متولی در این حوزه با عزم راسخ در مسیر ایمن سازی معابر و همچنین آگاه سازی اقشار مختلف مردم به شکل جهادی عمل می کنند.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی فرماندار شهرضا با بیان اینکه شناسایی وحذف نقاط حادثه خیز درون شهری وبرون شهری به عنوان یک اصل مهم در دستور کار دستگاه های مسئول در سطح شهرستان قرار دارد، بیان داشت: در همین راستا تعداد ۳۰ نقطه شناسایی و نسبت به بررسی تمهیدات اساسی به منظور حذف واصلاح آنها اقدامات لازم انجام گرفته است و انتظار می رود تا پایان سال جاری شاهد کاهش این تعداد نقطه حادثه خیز باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نظارت بر وضعیت ساخت وسازها در شهرضا باید به شکل جدی مبتنی بر استانداردهای روز در صنعت ساختمان سازی مد نظر قرار بگیرد، بیان داشت: در این خصوص رویه نظارتی واجرایی باید به شکلی باشد که ضمن عدم تحمیل هزینه زیاد به شهروندان زمینه جلوگیری از بروز فجایع مالی وانسانی بزرگ در صورت وقوع حوادث مهیا شود.

داراب با بیان اینکه به موازات پیچیدگی زندگی بشر لزوم توجه به نکات ایمنی اهمیت دوچندانی پیدا می کند، تصریح کرد: از مجموعه دستگاه های مسئول در کمیته عالی جامعه ایمن شهرضا انتظار می رود همواره با مطالعه وبررسی دقیق ضمن اشراف بر حوزه کاری خود نسبت به ارائه دقیق پیشنهادات علمی و اجرایی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: مقوله فرهنگ سازی در حوزه ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید نسبت به تدوین چارچوب لازم در این حوزه خطیر اقدام شود.