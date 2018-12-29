در برابر ایران به طور کامل از تل آویو حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توئیتر وزارت خارجه آمریکا، «رابرت پلدینو» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه خود آورده است: ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به طور کامل حمایت می‌کند. ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در مقابل اقدامات منطقه‌ای ایران که امنیت ملی و امنیت مردم اسرائیل را به خطر می‌اندازند، به طور کامل حمایت می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اقدام ایران در پشتیبانی و تجهیز گروه‌ها در سوریه و در سراسر منطقه که قصد و توانایی روشنی برای حمله به اسرائیل دارند، غیر قابل قبول است.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرده است: «ایالات متحده از حق اسراییل در دفاع از خود در برابر ایران کاملا حمایت می کند و ما همچنان اطمینان حاصل خواهیم کرد که اسراییل از قابلیت نظامی برای انجام قاطع اینکار برخوردار باشد.

رابرت پلدینو در پایان گفته است: تعهد دولت ترامپ و مردم آمریکا نسبت به تضمین امنیت اسرائیل، هم پایدار و هم تزلزل ناپذیر است.

به نظر می رسد این بیانیه در واکنش به نگرانی های رژیم صهیونیستی در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از سوریه صادر شده باشد.